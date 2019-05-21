Главные новости 21 мая: первый указ Зеленского, требование Гройсмана и мощный смерч

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 21 мая.
Во вторник, 21 мая, стало известно содержание первого указа нового президента — Владимира Зеленского, и сообщалось, что решивший уйти в отставку с поста премьер-министра Владимир Гройсман выдвинул требование украинскому лидеру.
Также появилась информация, что на Буковине бушевал мощный смерч, а в США власти пошли на уступки китайскому IT-гиганту.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 мая.
Первый указ Владимира Зеленского
После инаугурации Зеленский подписал первый указ и взял на себя новые полномочия.
"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — говорится документе.
Требование Владимира Гройсмана
Гройсман потребовал, чтобы Зеленский, в частности, предложил кандидатуру нового премьера.
"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру (в Верховную Раду — Ред.) нового премьер-министра, нового правительства и работать", — заявил чиновник.
Мощный смерч на Буковине
В Черновицкой области (Буковина) недалеко от населенных пунктов засняли на видео бушевавший смерч. Очевидцы сообщили, что смерч вырвал и крутил деревья.
В Сети поделились сведениями, что смерч был в селе Сучевени, а снимали его из другого села — Каменка.
Уступки властей США китайскому IT-гиганту
В США министерство торговли выдало китайскому IT-гиганту Huawei, который ранее американские власти решили внести в черный список, временную генеральную лицензию, она позволяет компании обновлять программное обеспечение гаджетов и поддерживать работу созданных сетей. Временная лицензия вступила в силу в 20 мая и действительна до 19 августа.