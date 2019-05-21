Главные новости 21 мая: первый указ Зеленского, требование Гройсмана и мощный смерч

Стало известно, что написано в первом указе Владимира Зеленского / Reuters

Во вторник, 21 мая, стало известно содержание первого указа нового президента — Владимира Зеленского, и сообщалось, что решивший уйти в отставку с поста премьер-министра Владимир Гройсман выдвинул требование украинскому лидеру.

Также появилась информация, что на Буковине бушевал мощный смерч, а в США власти пошли на уступки китайскому IT-гиганту.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 мая.

Первый указ Владимира Зеленского

После инаугурации Зеленский подписал первый указ и взял на себя новые полномочия.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — говорится документе.

Стало известно, что написано в первом указе Владимира Зеленского / Скриншот с president.gov.ua

Требование Владимира Гройсмана

Гройсман потребовал, чтобы Зеленский, в частности, предложил кандидатуру нового премьера.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру (в Верховную Раду — Ред.) нового премьер-министра, нового правительства и работать", — заявил чиновник.

Мощный смерч на Буковине

В Черновицкой области (Буковина) недалеко от населенных пунктов засняли на видео бушевавший смерч. Очевидцы сообщили, что смерч вырвал и крутил деревья.

В Сети поделились сведениями, что смерч был в селе Сучевени, а снимали его из другого села — Каменка.

Уступки властей США китайскому IT-гиганту

В США министерство торговли выдало китайскому IT-гиганту Huawei, который ранее американские власти решили внести в черный список, временную генеральную лицензию, она позволяет компании обновлять программное обеспечение гаджетов и поддерживать работу созданных сетей. Временная лицензия вступила в силу в 20 мая и действительна до 19 августа.