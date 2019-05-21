Главные новости 21 мая: возможные даты выборов в Раду и истерика Ляшко

Названы две возможные даты проведения выборов в Раду

Во вторник, 21 мая, президент Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады договорились о проведении досрочных парламентских выборов, нардепы назвали возможные даты избирательной гонки, также украинский лидер предложил изменить избирательное законодательство.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил истерику на встрече с президентом, арестованного бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова выпустили из следственного изолятора на свободу под залог, а в США власти пошли на уступки китайскому IT-гиганту.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 мая.

Возможные даты выборов в Верховную Раду

Зеленский и лидеры фракций Рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов. Ляшко сообщил, что выборы могут состояться 21 июля. Первая вице-спикер Рады Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы нардепов могут пройти 28 июля.

Изменение избирательного законодательства

Нардеп Виталий Хомутынник сообщил, что Зеленский на встрече с главами фракций Рады предложил на внеочередном заседании парламента изменить избирательное законодательство — уменьшить проходной барьер в парламент и отменить мажоритарную систему.

Истерика Олега Ляшко

В Раде Ляшко не пустили с телефоном, с помощью которого он вел онлайн-трансляцию в Facebook, в кабинет, где должна была пройти консультация Зеленского с лидерами депутатских фракций и групп. Нардеп потолкался с охранниками, пытался попасть в кабинет с другой стороны, а потом сдался и отдал телефон.

Дело экс-командующего Нацгвардией

Арестованный Аллеров 20 мая вышел из-под стражи после внесения за него залога в сумме 4,8 млн гривен. Бывшего командующего Нацгвардией подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 млн гривен.

Первый указ Владимира Зеленского

После инаугурации Зеленский подписал первый указ и взял на себя новые полномочия.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — говорится документе.

Стало известно, что написано в первом указе Владимира Зеленского / Скриншот с president.gov.ua

Требование Владимира Гройсмана

Гройсман потребовал, чтобы Зеленский, в частности, предложил кандидатуру нового премьера.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру (в Верховную Раду — Ред.) нового премьер-министра, нового правительства и работать", — заявил чиновник.

Мощный смерч на Буковине

В Черновицкой области (Буковина) недалеко от населенных пунктов засняли на видео бушевавший смерч. Очевидцы сообщили, что смерч вырвал и крутил деревья.

В Сети поделились сведениями, что смерч был в селе Сучевени, а снимали его из другого села — Каменка.

Уступки властей США китайскому IT-гиганту

В США министерство торговли выдало китайскому IT-гиганту Huawei, который ранее американские власти решили внести в черный список, временную генеральную лицензию, она позволяет компании обновлять программное обеспечение гаджетов и поддерживать работу созданных сетей. Временная лицензия вступила в силу в 20 мая и действительна до 19 августа.