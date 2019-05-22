"Скрывал коалицю и нарушал регламент": Парубий загрустил и решил оспорить роспуск Рады в суде

Парубий решил пойти в суд / Скриншот с видео tsn.ua

Глава украинского парламента Андрей Парубий, который распорядился созвать внеочередное пленарное заседание 22 мая, заявил, что президент Владимир Зеленский свою деятельность начинает с нарушений Конституции Украины.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

В комментариях к этому же сообщению спикер Верховной Рады уточнил, что это нарушение Конституции будет оспорено в Конституционном суде.

В то же время, многих украинцев грустные нотки главы украинского парламента взбесили. Парубию вспомнили и коалицию, и то, что она много раз закрывал глаза на то, что депутаты голосуют за своих коллег.

"Смешно это слышать от человека, который 2 года скрывал персональный состав коалиции ;-). Не говоря о том, сколько раз нарушался Регламент и законопроекты ставились на голосование по 10 раз", - отметил Владимир Пономаренко.

"Значит, когда в зале 50 чел,а на табло 317---это нормально? Сколько законов так напринимали?? Коалиции 3 года нет---это тоже нормально? Легитимные вы наши....ограбили народ и вспомнили конституцию...сейчас еще аудит пройдет.... посмотрим", - спросил у Парубия Petr Naun.

"Що саме порушив Президент? Які пункти Конституції? Коаліції не існувало з 2016 року, про це говорять всі депутати, а це значить, що ви її порушуєте вже три роки і все що ви наприймали по суті не є дійсним! А саме головне ви ж всі кричали, що провели судову реформу, так не пишіть постики в фб заради рейтингу, а подайте в той реформований суд він же ж тепер точно працює по Закону!", - набросилась на спикера Ярмаркина Юлия.

Некоторые обвинили депутатов в бездеятельности.

"Але ж депутати просто споглядають, як порушуються закони і Конституція, нічого не збираючись робити, щоб не допустити цього! Просто радісно зібралися на вибори! Таке враження , що масово здалися в полон!", - сказал Парубию Валентин Тарасов.

"А чого ВР дозволяє цe робити？Ви ж Голова ВР？Які Ваші діі", - вопрошала Мария Козак.

Напомним, 22 мая Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и рассмотрит вопросы относительно внесения изменений в законы Украины о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Указ вступает в силу со дня его опубликования.