Вакарчук сказал, бросил ли музыку в случае попадания в Раду

24 мая 2019, 08:20

Было бы странным изменить себе, отметил лидер Океану Ельзи.

Святослав Вакарчук — Святослав Вакарчук сообщил, что в случае попадания в парламент не перестанет заниматься музыкой
Святослав Вакарчук сообщил, что в случае попадания в парламент не перестанет заниматься музыкой / УНИАН

Лидер группы Океан Ельзи, бывший народный депутат Святослав Вакарчук сообщил, что в случае попадания его партии Голос в Верховную Раду, он не перестанет заниматься музыкой и иногда будет давать концерты.

Перестать заниматься музыкой вообще — это измена себе самому, рассказал экс-нардеп в комментарии Громадському.

По словам артиста, было бы странным "изменить себе и перестать заниматься музыкой вообще". 

"Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будет занимать политика и работа на благо людей…", — заявил он.

Вакарчук добавил, что оставляет за собой право "писать музыку и иногда давать концерты".

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океану Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы (очередные выборы в Раду запланированы 27 октября).

Справка. 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. Избирательный процесс внеочередных парламентских выборов стартовал 24 мая.

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