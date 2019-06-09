Глава Зе!Штаба, борец и гендиректор 1+1: названа первая десятка списка партии Зеленского

9 июня 2019, 12:54

Возглавил список председатель партии Дмитрий Разумков.

Зеленский на съезде партии
Назван список партии Зеленского на выборы в Раду / Страна

9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список партии на досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля.

Стало известно, что в первой десятке списка партии Владимира Зеленского Слуга народа оказались члены Зе!Команды, борец Жан Белендюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Соответствующий список представили на съезде партии в воскресенье.

Во главе списка партии ее председатель Дмитрий Разумков.

Отметим, в первой десятке фигурирует представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, глава Зе!Штаба Сергей Корниенко, руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.

Вот список первой двадцатки партии Слуга народа на выборы в Верховную Раду:

1.Дмитрий Разумков - глава партии

2. Роман Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде

3. Ирина Венедиктов - эксперт по вопросам судебной системы

4. Давид Арахамия - предприниматель

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров - советник президента

7. Александр Корниенко - руководитель предвыборного штаба партии

8 Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко - медиаменеджер

10. Жан Беленюк - спортсмен

11. Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования

12. Владислав Криклий - кандидат экономических наук

13. Елена Шуляк - эксперт в сфере строительства

14. Дмитрий Наталуха - правозащитник

15. Елизавета Ясько - кинопродюсер

16. Алексей Воржель - эксперт в топливной сфере

17. Андрей Герус - эксперт по энерегтике

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения.

По информации, сегодня, 9 июня, во время съезда будут названы 100 человек из списка партии Слуга народа. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Раду 2019 остается партия Слуга народа, которую возглавил Дмитрий Разумков.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.

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Владимир Зеленский Александр Ткаченко выборы в Раду Жан Беленюк Слуга народа Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук новости Украины
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