Глава Зе!Штаба, борец и гендиректор 1+1: названа первая десятка списка партии Зеленского

Возглавил список председатель партии Дмитрий Разумков.
9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список партии на досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля.
Стало известно, что в первой десятке списка партии Владимира Зеленского Слуга народа оказались члены Зе!Команды, борец Жан Белендюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.
Соответствующий список представили на съезде партии в воскресенье.
Во главе списка партии ее председатель Дмитрий Разумков.
Отметим, в первой десятке фигурирует представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, глава Зе!Штаба Сергей Корниенко, руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.
Вот список первой двадцатки партии Слуга народа на выборы в Верховную Раду:
1.Дмитрий Разумков - глава партии
2. Роман Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде
3. Ирина Венедиктов - эксперт по вопросам судебной системы
4. Давид Арахамия - предприниматель
5. Галина Янченко
6. Михаил Федоров - советник президента
7. Александр Корниенко - руководитель предвыборного штаба партии
8 Анастасия Красносельская
9. Александр Ткаченко - медиаменеджер
10. Жан Беленюк - спортсмен
11. Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования
12. Владислав Криклий - кандидат экономических наук
13. Елена Шуляк - эксперт в сфере строительства
14. Дмитрий Наталуха - правозащитник
15. Елизавета Ясько - кинопродюсер
16. Алексей Воржель - эксперт в топливной сфере
17. Андрей Герус - эксперт по энерегтике
18. Михаил Радуцкий
19. Денис Монастырский
20. Данил Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения.
По информации, сегодня, 9 июня, во время съезда будут названы 100 человек из списка партии Слуга народа. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Раду 2019 остается партия Слуга народа, которую возглавил Дмитрий Разумков.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.