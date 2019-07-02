Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборах в Раду: документ

Парубий отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ / Главред

2 июля, во вторник, спикер украинского парламента Андрей Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах", - сообщил на своей странице в Facebook Парубий.

Спикер Верховной Рады уточнил, что не опустил влияния России на выборы в Украине.

"Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - не допустим", - категорично высказался Парубий.

Ранее сообщалось, в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот".

Читайте также"Пока не освободят моряков": Комитет Рады проголосовал за уход делегации Украины из ПАСЕНапомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.