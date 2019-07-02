Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборах в Раду: документ

2 июля 2019, 18:30

Спикер парламента отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Верховную Раду.

Парубий было весело
Парубий отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ / Главред

2 июля, во вторник, спикер украинского парламента Андрей Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах", - сообщил на своей странице в Facebook Парубий.

Спикер Верховной Рады уточнил, что не опустил влияния России на выборы в Украине.

"Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - не допустим", - категорично высказался Парубий.

Ранее сообщалось, в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот".

Читайте также"Пока не освободят моряков": Комитет Рады проголосовал за уход делегации Украины из ПАСЕНапомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Выборы в Верховную Раду 2019

20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

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