Главные новости 5 июля: угроза срыва выборов в Раду и грубая ошибка Геращенко

5 июля 2019, 09:00

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 5 июля.

Новости Украины и мира за 5 июля 2019 — В Украине есть угроза срыва выборов в Раду, предупредил Дмитрий Разумков
В Украине есть угроза срыва выборов в Раду, предупредил Дмитрий Разумков / Reuters

В пятницу, 5 июля, стало известно, что существует угроза срыва в Украине выборов в Верховную Раду 2019, запланированных на 21 июля.

Также сообщалось, что народный депутат, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допустила грубую ошибку.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что сегодня в Украине погода будет с "королевскими чертами".

Главред собрал главные новости Украины и мира за 5 июля.

Угроза срыва выборов в Раду

Глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков предупредил, что выборы в Раду находятся под угрозой срыва из-за возможной перепечатки бюллетеней в связи с требованием к Центральной избирательной комиссии внести в состав участников избирательной гонки Рух новых сил бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили.

По его словам, ситуация является опасной, поскольку часть бюллетеней напечатана, их нужно перепечатать, а на это в бюджете не предусмотрены деньги, и "это может привести к срыву выборов".

Грубая ошибка Ирины Геращенко

Геращенко в Facebook решила провести просветительскую работу и назвала Гаагу столицей Нидерландов. Позже нардеп поправила пост, признала "опечатку" и нашла оправдание.

Политик "блеснула знаниями" географии после того, как в Сети распространилась информация об ошибке на сайте президента — там Торонто, а не Оттаву, назвали столицей Канады.

Погода с "королевскими чертами"

Диденко сообщила, что 5 июля в Украине погода покажет настоящие королевские черты — будет сдержанной и даст возможность людям побыть довольными. Синоптик отметила, что в нашей стране будет свежесть и умеренное тепло, в ближайшее время не ожидается жара.

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