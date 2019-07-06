Главные новости 6 июля: "уничтожение" ЦИК и ключ к миру на Донбассе

6 июля 2019, 09:16

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 6 июля.

Новости Украины и мира за 6 июля 2019 — Татьяна Слипачук считает, что судебная система решила уничтожать Центризбирком
Татьяна Слипачук считает, что судебная система решила уничтожать Центризбирком / УНИАН

В субботу, 6 июля, стало известно, что глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась на "уничтожение" органа.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер указал на ключ к миру в Украине.

Кроме того, был уничтожен "командир разведки" банды самопровозглашенной "ДНР" Оплот.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 6 июля.

"Уничтожение" ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась, что в рамках парламентской избирательной кампании 2019 (выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля) судебная система решила уничтожать ЦИК.

Слипачук утверждала, что на Центризбирком прямо давят представители органов власти в рекомендательном характере.

Ключ к миру в Украине

Волкер отреагировал на 5-ю годовщину со дня освобождения Славянска и Краматорска Донецкой области от боевиков, которая отмечалась в пятницу, 5 июля.

Дипломат отметил, что годовщина является четким напоминанием о том, что ключом к миру в украинском государстве является вывод войск Российской Федерации.

Уничтожение "командира разведки" банды "ДНР" Оплот

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что на Донбассе был уничтожен "командир разведки" так называемой "5 отдельной мотострелковой бригады" Оплот самопровозглашенной "ДНР" Евгений Новиков ("Скиф"). По его данным, "Скиф" уничтожен в четверг, 4 июля.

В паблике сторонников боевиков "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте говорится, что Новикова ликвидировали на передовой под захваченным Докучаевском Донецкой области.

/ Скриншот с vk.com/memorial_dnr

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс ДНР Россия разведка мир Докучаевск Оплот войска уничтожение годовщина освобождение Краматорск командир ЦИК Славянск уничтожен Скиф ключ Курт Волкер выборы-2019 Анатолий Штефан Штирлиц Татьяна Слипачук новости Украины Евгений Новиков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:16
Главные новости 6 июля: "уничтожение" ЦИК и ключ к миру на Донбассе
09:11
Лолита разводится: муж прояснил ситуацию
09:10
"Кому-то из депутатов мешала": появились подробности зверского убийства гардеробщицы Верховной Рады Видео
08:38
Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот
08:36
"Умозаключение какого-то тупицы": ЦИК сняла Рената Кузьмина с выборов Видео
08:27
Почему маты нельзя считать "фишкой" только русского языка мнение
07:58
Волкер указал на ключ к миру в Украине
07:29
Слипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИК Видео
07:23
Знаменитый российский хоккеист перешел в украинский клуб
07:15
Виктор Суслов: главным источником восстановления Донбасса будут собственные ресурсы Украины
07:12
Сколько возьмет партия Медведчука на выборах и чем это грозит Украине мнение
06:50
Смертельная страсть: в РФ любовная пара выпала с 9 этажа во время секса
06:31
Изменщики и однолюбы: какой знак Зодиака легко наставит рога, а какой будет верен до смерти
06:08
Сочные поздравления и живые открытки с Днем поцелуев 2019 Фото Видео
05:40
Не Нибиру: Земле угрожает планета-астероид - уфологи
05:01
Барселона подписала Френки де Йонга
05:01
Эксперт объяснил, почему падает доллар
04:22
"Жировые ловушки": Анита Луценко посоветовала, как похудеть в проблемных зонах Видео
03:43
"Сочная": Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото
03:13
Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство
02:09
Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
01:38
Крушение катера в Черном море: известно о жертвах и причинах Видео
01:12
Экономист развеял иллюзию относительно России
00:35
Ученые выяснили неожиданную пользу молока
05 июля, пятница
23:59
ГБР выясняет, зачем Порошенко снял 34 млн долларов наличными
23:54
15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон Видео
23:37
Сын в России и связь с регионалами: глава Луганской области Комарницкий ответил на обвинения
23:11
"Го*но вместо мозгов": Собчак резко ответила критикующим фото раздетого сына
22:45
"Чтобы, наконец, был мир": Зеленский пообещал выполнить Минские договоренности Видео
22:19
В России якутский шаман отправился пешком в Москву для изгнания Путина Видео
22:01
Все россияне выбыли из одиночной сетки Уимблдона
21:50
В МИД прояснили ситуацию вокруг задержания танкера с украинцами на борту у берегов Гибралтара
21:25
Главные новости 5 июля: новый глава Донецкой ОГА, свара Гройсмана и Коболева и "зашквар" Порошенко Видео
21:23
В Черном море пропали без вести пассажиры перевернувшегося прогулочного катера Видео
20:55
Экс-глава регби РФ пожаловался на грузин, скандирующих "Украина" во время российского гимна
20:53
У берегов Гибралтара задержали нефтяной танкер с украинцами на борту
20:30
СБУ поймала вице-премьер министра на присвоении бюджетных средств в Винницкой области
20:28
"Нагнетались страхи": эксперт пояснил, как экономика Украины начала развиваться без России
19:57
В Счетной палате решили с правоохранителями прорываться в Нафтогаз для проверки Видео
19:41
Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках
19:28
Сваты 2019: где смотреть онлайн все серии сериала Видео
19:25
Зеленский рассказал о ключевых задачах на Донбассе Видео
19:08
"Принимали радушно": посол Украины в СЕ Кулеба увидел примирение Запада и России
18:57
Херсонес внесли в вестник ЮНЕСКО как объект РФ Фото
18:40
Злата Огневич выступит в Киеве с акустическим концертом Видео
18:27
Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Британию
18:23
В ЦИК предупредили об угрозе срыва подготовки выборов: стала известна причина
18:01
Менеджмент Евровидения отреагировал на отказ Амстердама принимать конкурс
17:59
"Урожай сумок и кроссовок круглый год": Каминская в Louis Vuitton устроила субботник
17:54
"Ограниченные инвалиды": Корчинский жестко прошелся по русскоязычным украинцам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять