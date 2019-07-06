Главные новости 6 июля: "уничтожение" ЦИК и ключ к миру на Донбассе

Татьяна Слипачук считает, что судебная система решила уничтожать Центризбирком / УНИАН

В субботу, 6 июля, стало известно, что глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась на "уничтожение" органа.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер указал на ключ к миру в Украине.

Кроме того, был уничтожен "командир разведки" банды самопровозглашенной "ДНР" Оплот.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 6 июля.

"Уничтожение" ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась, что в рамках парламентской избирательной кампании 2019 (выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля) судебная система решила уничтожать ЦИК.

Слипачук утверждала, что на Центризбирком прямо давят представители органов власти в рекомендательном характере.

Ключ к миру в Украине

Волкер отреагировал на 5-ю годовщину со дня освобождения Славянска и Краматорска Донецкой области от боевиков, которая отмечалась в пятницу, 5 июля.

Дипломат отметил, что годовщина является четким напоминанием о том, что ключом к миру в украинском государстве является вывод войск Российской Федерации.

Уничтожение "командира разведки" банды "ДНР" Оплот

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что на Донбассе был уничтожен "командир разведки" так называемой "5 отдельной мотострелковой бригады" Оплот самопровозглашенной "ДНР" Евгений Новиков ("Скиф"). По его данным, "Скиф" уничтожен в четверг, 4 июля.

В паблике сторонников боевиков "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте говорится, что Новикова ликвидировали на передовой под захваченным Докучаевском Донецкой области.