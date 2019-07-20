Главные новости 20 июля: день тишины, заявление Путина и смертельное ДТП под Киевом

В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду / REUTERS

В субботу, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед выборами в Раду.

Также Владимир Путин раскатисто заявил, что русские и украинцы – один народ.

В ночь на 20 июля под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 20 июля.

День тишины

Сегодня, в субботу, 20 июля, в Украине наступил "день тишины", когда запрещены все агитационные мероприятия перед днем голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорится в ч.2 ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины.

Согласно ч.3. ст.57 закона, предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Таким образом, в полночь 20 июля 2019 начали действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов.

Смертельное ДТП

В ночь на 20 июля произошло ужасное смертельно ДТП у села Вита Поштовая под Киевом. На участке дороги рядом с АЗС WOG автомобиль Audi насмерть сбил трех пешеходов.

По информации, около 22:50 в запрещенном месте попытались перейти дорогу пешеходы – мужчина и две женщины и попали под колеса Audi, которые ехал со стороны Киева.

К несчастью, от полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина и две женщины погибли на месте. При этом мужчине оторвало ногу. На месте устрашающей аварии работали полицейские и следователи, чтобы детально выяснить все обстоятельства.

Заявление Путина

Русские и украинцы – это один народ, заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля интервью, которое провел американский режиссер Оливер Стоун.

По информации, Путин признался, что считает почти единым целым жителей России и Украины. В ответ на это Стоун отметил, что это "две нации, но один народ".

"По сути, это одна нация", — добавил Путин.

Путин подчеркнул, что в основе всего лежит религиозная принадлежность.