"Оскар ей!": в Киеве на участке женщина грохнулась на пол и притворилась мертвой, потому что забыла паспорт

К чему такой театр абсурда, ни члены комиссии, ни сама "актриса" не сумели ответить.
В Киеве на избирательном участке для голосования на выборы в Верховную Раду женщина устроила настоящее представление, потому что забыла дома паспорт.
Члены комиссии категорически отказывались выдать ей бюллетени без документа, она сначала согнулась, приложившись к столу, а затем с криком откинулась назад, грохнулась на пол и притворилась мертвой, передает 112.
Сообщается, что жизни избирательницы ничего не грозит.
В сети стали подшучивать над актерскими способностями избирательницы, потребовав сделать такой флешмоб по всей стране.
"Оскар ей!", - написал Святослав Вольский.
"Шапито везде", - отметил Андрей Бр.
"И какая связь? Ей, мертвой сразу дали проголосовать без паспорта?", - скептически отнеслась Галина Антоненко.
"Ой не могу, делаем флешмоб", - предложил Игорь Голец.
Ранее забыл паспорт для голосования спикер ВР Андрей Парубий.