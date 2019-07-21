"Оскар ей!": в Киеве на участке женщина грохнулась на пол и притворилась мертвой, потому что забыла паспорт

Женщина устроила целую сцену на избирательном участке / Reuters

В Киеве на избирательном участке для голосования на выборы в Верховную Раду женщина устроила настоящее представление, потому что забыла дома паспорт.

Члены комиссии категорически отказывались выдать ей бюллетени без документа, она сначала согнулась, приложившись к столу, а затем с криком откинулась назад, грохнулась на пол и притворилась мертвой, передает 112.

Сообщается, что жизни избирательницы ничего не грозит.

В сети стали подшучивать над актерскими способностями избирательницы, потребовав сделать такой флешмоб по всей стране.

"Оскар ей!", - написал Святослав Вольский.

"Шапито везде", - отметил Андрей Бр.

"И какая связь? Ей, мертвой сразу дали проголосовать без паспорта?", - скептически отнеслась Галина Антоненко.

"Ой не могу, делаем флешмоб", - предложил Игорь Голец.

Ранее забыл паспорт для голосования спикер ВР Андрей Парубий.