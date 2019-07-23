Главные новости 23 июля: партия Тимошенко "утерла нос" ЕС Порошенко и возможная дата местных выборов

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 июля.
Во вторник, 23 июля, стало известно, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 Центральная избирательная комиссия обработала более 92% протоколов и по результатам подсчета голосов партия Всеукраинское объединение Батькивщина Юлии Тимошенко опередила политсилу экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.
Также сообщалось, что в партии президента Владимира Зеленского Слуга народа назвали дату местных выборов в Украине.
Кроме того, синоптики предупредили о новом погодном ударе по ряду областей Украины.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 23 июля.
Партия Юлии Тимошенко "утерла нос" ЕС
В ЦИК обработали 92,65% протоколов, в Раду нового созыва проходят пять партий:
- Слуга народа — 43,12%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,03%;
- Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;
- Европейская солидарность — 8,14%;
- Голос — 5,87% (6,38%).
Возможная дата проведения местных выборов в Украине
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что в Украине местные выборы пройдут в 2020 году, "но все будет зависеть от местных органов власти".
Новый погодный удар по ряду областей Украины
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 23 июля на всей территории Украины прогнозируются дожди, на юге и востоке нашей страны ожидаются грозы, град и шквалы.
Непогода ожидается на Харьковщине, на Луганщине, на Днепропетровщине, на Донетчине, на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в подконтрольном РФ Крыму.