Главные новости 23 июля: партия Тимошенко "утерла нос" ЕС Порошенко и возможная дата местных выборов

Партия Юлии Тимошенко опережает политсилу Петра Порошенко ЕС на выборах в Верховную Раду / Батькивщина

Во вторник, 23 июля, стало известно, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 Центральная избирательная комиссия обработала более 92% протоколов и по результатам подсчета голосов партия Всеукраинское объединение Батькивщина Юлии Тимошенко опередила политсилу экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

Также сообщалось, что в партии президента Владимира Зеленского Слуга народа назвали дату местных выборов в Украине.

Кроме того, синоптики предупредили о новом погодном ударе по ряду областей Украины.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 23 июля.

Партия Юлии Тимошенко "утерла нос" ЕС

В ЦИК обработали 92,65% протоколов, в Раду нового созыва проходят пять партий:

Слуга народа — 43,12%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,03%;

Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;

Европейская солидарность — 8,14%;

Голос — 5,87% (6,38%).

Возможная дата проведения местных выборов в Украине

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что в Украине местные выборы пройдут в 2020 году, "но все будет зависеть от местных органов власти".

Новый погодный удар по ряду областей Украины

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 23 июля на всей территории Украины прогнозируются дожди, на юге и востоке нашей страны ожидаются грозы, град и шквалы.

Непогода ожидается на Харьковщине, на Луганщине, на Днепропетровщине, на Донетчине, на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в подконтрольном РФ Крыму.