Эксперт пояснил, помешает ли коронавирус проведению местных выборов

Андрей Золотарев сделал прогноз по местным выборам / УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев высказал мнение, что местные выборы в Украине могут быть отложены, если вся страна перейдет в "красную зону".

Во время чата в Главреде эксперт предположил, что, скорее всего, ужесточение карантина произойдет после выборов, поскольку осенью и без коронавируса люди в Украине начинают болеть вирусными заболеваниями.

"Однако идея о переносе выборов мне кажется не лучшей. Коронавирус, безусловно, повлияет на эти выборы. Ведь, к примеру, невозможно проводить массовые мероприятия, а один из ключевых элементов выборов – это кампания "лицом к лицу", встречи с кандидатами, поскольку люди всегда хотят посмотреть на того депутата или мэра, которого они избирают. Естественно, это сильно бьет по полевой кампании. Политтехнологам придется ломать голову, как это компенсировать и за счет чего", - сказал Золотарев.

По словам политолога, кандидаты будут максимально использовать телевидение и социальные сети.

Читайте такжеМестные выборы в Украине: ЦИК назвала дату старта избирательной кампании"Ведь даже в возрастной группе 60+ на 25% увеличилось количество пользующихся гаджетами, т.е. они приобщаются к цифровому миру. И это тоже придется учитывать политтехнологам. К тому же, тема медицины будет топовой. Ведь все увидели, что "американская санитарка" госпожа Супрун оставила нам руины медицины, добила эту сферу окончательно своей системой "деньги бегут за пациентом, но никак его не догонят", - сказал аналитик.

Золотарев убежден, что в предвыборной борьбе неоднократно прозвучит тема провала медицинской реформы в контексте пандемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, Золотарев, считает, что сейчас возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической.

Напомним, доктор исторических наук Георгий Касьянов предупреждал, что для Украины распад России будет катастрофой. Историк отметил, что после развала России в стране некому будет удерживать массу оружия, а у нашего государства с РФ наиболее протяженная граница.