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Коронавирус и выборы: в ЦИК рассказали, что ждет избирателей

6 сентября 2020, 12:31

На участках избирателям готовят нововведения из-за эпидемии COVID-19.

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В Украине местные выборы пройдут в условиях эпидемии коронавируса / Reuters

В Украине на 25 октября запланированы местные выборы, которые пройдут в условиях эпидемии коронавируса.

Руководитель рабочей группы Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый рассказал Фокусу о том, какие нововведения ждут избирателей в условиях эпидемии COVID-19.

Местные выборы в условиях эпидемии коронавируса: что решили в ЦИК

ЦИК рекомендует во время выборов соблюдать правила карантина:

  • на входе всем избирателям рекомендуется измерять температуру;
  • соблюдать дистанцию на участках — для этого необходимо маркирование ограничительных полос на полу;
  • проводить регулярную санитарную обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, сидений);
  • заходить в помещение только в масках;
  • столы членов избирательной комиссии должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1 м.;
  • на входе в избирательный участок будут антисептики для рук, а также места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты после использования.
  • членам комиссий применять защитные очки или индивидуальные экраны, а избирателям — приходить со своими ручками, чтобы избежать лишних контактов.

Избиратели с ОРЗ: как и где голосовать

Постивый подчеркнул, что избирателям с признаками ОРЗ будет рекомендовано воздерживаться от посещения участков и обратиться за медицинской помощью.

Он отметил, что ЦИК предложила поставить отдельную кабину на участках для голосования и проложить к ней отдельный маршрут для людей с признкаками ОРЗ.

"Если у человека жар (на входе всем избирателям рекомендуется измерять температуру), признаки ОРЗ, то члены избирательной комиссии проведут его к отдельной кабине, где он проголосует, и дальше порекомендуют немедленно обратиться к врачу. После избирателя обязательно продезинфицируют все предметы, с которыми он контактировал", - пояснил чиновник.

Местные выборы: как голосовать с COVID-19 и на самоизоляции

Если пациенту по медицинским показаниям запрещено выходить из дома, такие избиратели могут голосовать дома, пояснил представитель ЦИК.

По его словам, такие избиратели не позднее 20:00 вечера пятницы перед днем голосования должны подать заявление лично либо через представителя в избирательную комиссию о том, что хочет голосовать дома, и подтвердить необходимость такой процедуры медицинской справкой. То же самое мы будем рекомендовать людям на самоизоляции.

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Постивый не исключил, что у членов избирательной комиссии будут два переносных избирательных ящика. Один — для всех избирателей, которые голосуют дома, другой — для тех, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса. Также члены комиссии в таких случаях будут использовать средства индивидуальной защиты более высокого уровня.

Кроме того, в больницах члены избирательной комиссии будут обеспечивать голосование в средствах индивидуальной защиты повышенного уровня, а работники медучреждения проведут для них необходимые инструктажи.

Напомним, ранее в ЦИК заявили о том, что местные выборы будут проведены исключительно на территориях, которые контролирует официальный Киев.

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При этом ЦИК будет учитывает постановление Рады о невозможности проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Детальнее с планом проведения местных выборов в Украине можно ознакомиться на сайте Центризбиркома.

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