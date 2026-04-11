Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Главное из заявления Свириденко:
- Энергосистема в Украине работает стабильно
- Увеличен импорт электроэнергии
- Вероятно, графики отключений света не будут действовать на Пасху
Энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи были с светом. При благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения в Украине не будут действовать в ближайшее время. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Она рассказала, что провела координационное совещание с руководством "Укрэнерго" и другими заинтересованными сторонами по поводу текущей ситуации в энергосистеме.
"Скоординировали совместные действия для поддержания стабильной работы энергосистемы, в частности, по увеличению импорта электроэнергии", — говорится в сообщении.
По ее словам, в настоящее время энергосистема работает стабильно.
"Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено — без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", — подчеркнула Свириденко.
Отключения света — последние новости Украины
Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что 11 апреля свет будут отключать во всех регионах Украины, однако ограничения не будут круглосуточными.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.
В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.
О личности: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
