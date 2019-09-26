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Каре с челкой – самая модная стрижка 2019-2020 с акцентом на глаза – 33 фото

26 сентября 2019, 05:36

Каре с челкой автоматически переносит акцент на глаза, которые, словно по мановению волшебной палочки, становятся более выразительными и завораживающими.

  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com
  • Каре с челкой 2019-2020 instagram.com

Многие думают, что челка – это своего рода символическая защита, и наоборот, открывая лоб, женщина открывает себя миру и окружающим.

Сложно сказать, чем руководствовались в древние времена египетские царицы, которые первыми прославились своими оригинальными стрижками каре с челкой, но в сезоне осень-зима 2019-2020 каре с челкой совершенно непринужденно, но достаточно стремительно захватило сердца модниц.

Женская стрижка каре и все ее разновидности, включая боб каре, сейчас переживает своего рода эпоху возрождения, при этом каре с челкой заслуживает отдельного внимания.

Каре с челкой автоматически переносит акцент на глаза, которые, словно по мановению волшебной палочки, становятся более выразительными и завораживающими.

Главред собрал самые удачные варианты каре с челкой с Instagram.

Каре с челкой 2019-2020: модные варианты

Классическое каре отлично сочетается со всеми возможными вариантами челки: прямой, косой, длинной, рваной, короткой, треугольной и даже ассиметричной. Но не все челки сейчас актуальны.

Поэтому, чтобы не попасть впросак и чествовать себя уверенной и на высоте. Обратите внимание на три самые модные челки, которые в сочетании с популярной стрижкой каре превратят вас в стильную и роскошную красавицу.

Косая челка является самой модной в сезоне осень-зима 2019-2020. Каре с косой челкой смягчает черты лица и удлиняет лицо. При этом учтите, косая челка наиболее удачно сочетается с каре на волосы средней длины. Для всех остальных вариантов каре стилисты советуют челку набок – это укороченная версия косой челки.

Прямая челкапосле небольшого "отпуска" опять вернула себе былую популярность. Прямая челка и каре – можно сказать, как неразлучные друзья. Только есть одно исключение – стилисты советуют обладательницам круглого лица каре с прямой челкой обойти стороной. Для всех остальных – милости просим, подчеркнет, облагородит, освежит и добавит шика. И еще – прямая челка ни в коем случае не должна быть слишком короткой. Удлиненный вариант – идеальный вариант.

Рваная челкатоже отлично "дружит" со всеми видами каре и пользуется огромным спросом среди женщин, так как отлично умеет скрывать дефекты внешности. Каре с рваной челкой – превосходная стрижка, которая добавляет привлекательности и умножает ощущение уверенности в себе. Именно поэтому женская стрижка каре с равной челкой заслуженно побеждает в номинации "прорыв года", ведь она несравненна.

Читайте такжеФранцузское каре – модная стрижка 2019-2020, способная изменить жизнь – 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, прямое каре – самая выигрышная женская стрижка 2019-2020, которая идет всем. Каре с ровным срезом аккуратно обрамляет лицо и по мере отрастания не требует частых походов к парикмахеру. Поэтому длина каре может быть совершенно разной. А в сезоне осень-зима 2019-2020 прямое каре – одна из самых популярных женских стрижек, так как в одно мгновение превращает женщину в икону стиля.

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