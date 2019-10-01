Красивый оливковый маникюр – модные идеи дизайна для осени 2019 - фото

Оливковый маникюр внезапно, как осень, заявил о себе во всеуслышание, и получил заслуженное внимание от женщин.

Отметим, оливковый - цвет залуженных победителей, мудрых, спокойных, рассудительных, берегущих мир и согласие. Поэтому оливковый маникюр выбирают чаще всего те, кто знает, что хочет от жизни, уверен в себе и ценит то, что имеет.

А еще оливковый и все его оттенки – хаки, светло-оливковый и темно-оливковый - цвета осени. Поэтому красивый осенний маникюр 2019 – это спокойный оливковый лак на ноготках. При этом запомните, что оливковый - оттенок зеленого.

Главред собрал идеи дизайна модного оливкового маникюра из Инстаграм.

Оливковый маникюр 2019: особенности

Оливковый маникюр, который выглядит очень естественно и спокойно, не терпит стразов. При желании можно на один-два ноготочка приклеить цветочек, листочек или украшение. А если все же хотите добавить стразы, можно один из ноготков покрасить, скажем, в серый цвет, и уже украсить его.

Модный оливковый маникюр в сезоне осень 2019 - это сочетание глянцевого и матового лака. Выглядит такой маникюр роскошно.

Оливковый цвет отлично "дружит" с золотым и серебряным цветом. Поэтому можно один-два ноготка покрасить в золой или серебряный цвет. Такой маникюр выглядит очень изящно.

Маникюр зеленый в оттенке оливка хорошо сочетается с желтым, черным и белым – смело комбинируйте эти цвета, добавляйте абстрактные элементы или украшайте ноготки трафаретами – получится оригинально и привлекательно.

Читайте такжеЧерно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, в сезоне осень 2019 модный маникюр градиент, или как его еще называют – маникюр омбре - размывает все границы и выходит за всевозможные рамки. Главным достоинством маникюра с градиентом является то, что, умело подобрав цвета, он шикарно и уместно будет смотреться под любой образ.