Асимметричный боб – красивая женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото

Когда кажется, что жизнь пошла по кругу и ничего не радует, а еще напрягает сероглазая старушка осень, самое время направить свой взор на салон красоты и сделать ультрамодную стрижку асимметричный боб.

Подходит разным типажам внешности, возможно придать характерные линии прямым и вьющимся локонам.

Асимметричный боб – вопреки кажущейся эксцентричности, на самом деле очень элегантная и стрижка, которая придает шевелюре аккуратный вид.

Модная стрижка асимметричный боб настолько удачна, что волосы всегда ложатся красиво и естественно.

И самое главное – по словам стилистов, все, кто хотя бы раз в жизни делал стрижку асимметричный боб, отмечали ее удивительный эффект омоложения.

Главред собрал самые модные варианты стрижки асимметричный боб из Инстаграм.

Женская стрижка асимметричный боб 2019-2020: особенности

Асимметричный боб – стрижка без челки. Как правило, идет большая прядка от темени до скулы, а с затылка волосы убираются по максимуму - так на макушке создается объем.

Челка в прическе асимметричный боб чаще всего появляется в коротких вариантах стрижки. Тут может быть как длинная прядка, так и освежающая челка на бок с градуировкой.

Асимметричный боб на средние волосы – это короткий затылок, а спереди – длина оставляется только с одной стороны.

Асимметричный удлиненный боб – для тех, кто хочет обновить образ, добавить в образ изюменку, но пока не готов расставаться з длиной.

Асимметричный боб осень-зима 2019-2020: кому подходит

Круглое лицо: стрижка асимметричный боб для обладательниц круглого лица, словно сундук с сокровищами – настоящая находка.

Круглое, квадратное и треугольное лицо: в зависимости от формы лица, опытный мастер должен посоветовать оптимальную длину косой пряди, которая красиво откорректирует овал.

Типаж: стрижка асимметричный боб идет всем независимо от комплекции и возраста. При этом на каждой даме эта модная стрижка 2019 выглядит особенно и уникально.

Благодаря омолаживающему эффекту эту стрижку очень полюбили женщины среднего возраста.

Модная стрижка асимметричный боб 2019-2020: как укладывать

Укладка напрямую зависит от вашего стиля. Молодежь, как правило, пытается прическу боб асимметрия взлохматить, тем самим добавим объема, воздушности. Возвышенности и свободы.

В остальном – волосы следует сушить с использованием пены для укладки или мусса. Длинную прядь укладываете на свой вкус, можно за ушко, можно оставить, чтобы загадочно свисала. Конечный результат можно зафиксировать лаком.

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