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Французская коса наоборот – стильная и легкая прическа 2019: как заплести, фото, видео

8 октября 2019, 00:22

Французская коса наоборот возникла на базе классической французской косы, которая многим из нас знакома еще из детства.

  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram
  • Французская коса наоборот Instagram

Когда распущенные волосы начинают откровенно раздражать, и возникает желание их упорядочить в красивую модную косу, на помощь придет – стильная французская коса наоборот.

Французская коса наоборот – одна из самых популярных в сезоне 2019-2020.

Вывернутая французская косичка загадочна, как парижские улочки, и элегантная, как и все, что связано со столицей мировой моды.

Французская коса наоборот - всегда безумно красива и притягательна, при этом заплести ее довольно легко.

Французская коса наоборот возникла на базе классической французской косы, которая многим из нас знакома еще из детства. К слову, классическая французская коса плетется из трех прядей по всей голове, при этом для каждого "шага" из каждой из сторон общей массы волос захватываются новые прядки и вплетаются в основную косу.

Главред подобрал фото и видео французской косы наоборот из Intagram.

Французская коса наоборот: особенности, как плести

  1. Нужно определиться – коса будет по центру или сбоку головы. Вариант сбоку – более современный, коса по диагонали смотрится роскошно.
  2. Нужно отделить широкую прядь в том месте, где будет коса - надо лбом, или над ухом - в случае, если коса боковая.
  3. Широкую прядь следует разделить на одинаковые три прядки.
  4. Начинаете плести обычную косу, при этом прядки подкладываете под низ.
  5. Практически с первых "шагов" вплетаете в косу прядки из общей массы волос по бокам.
  6. Когда все волосы вплетены в косу, можете завязать хвостик либо продолжить плетение уже обычной косы, повторяя мотив переплетения — крайняя прядь подкладывается под среднюю через низ.

А теперь самое главное и очень важное правило!

Чтобы ваша вывернутая французская коса получилась богатой, и такой заманчивой и красивой, как в сказках, следует аккуратно потянуть двумя пальцами за края уже вплетенных прядок. Их (прядки) нужно по очереди расправлять и немного вытаскивать. При этом не тяните прядки полностью, а только небольшую часть.

Все, ваша французская коса наоборот во всей красе готова к всеобщему вниманию и множеству приятных комплиментов. Уж поверьте, коса – всегда привлекает внимание и вызывает восхищенные взгляды у окружающих.

Читайте такжеШатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фотоНапомним, ранее сообщалось, сенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020. Главным преимуществом прически сенегальские косички является возможность избавиться от ежедневной необходимости укладывать волосы. Период – до двух месяцев.

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