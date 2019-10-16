Модный черно-белый маникюр: черно-белый френч, полоски на ногтях и горошек - фото

Черный и белый цвета в маникюре вечны. Время плывет, тенденции меняются, что-то уходит безвозвратно в прошлое, а что-то актуально независимо от веяний моды.

Черно-белый маникюр – самый удачный осенний маникюр 2019. Черно-белые ногти гармонично впишутся в любой образ, и благодаря некой универсальности его любят все – и подростки, и девушки, и взрослые женщины.

Черно-белый маникюр – идеальное решение для тех, кто работает в офисе и женщин творческих профессий.

Черно-белый маникюр благодаря контрастам – привлекает внимание, в то же время смотрится гармонично и со вкусом.

Черно-белый маникюр 2019: особенности

Черно-белый маникюр отлично смотрится на ногтях любой длины, тем более что в 2019 году зацикливаться на длине ноготков вообще не стоит. Делаете черную или белую основу, а дальше – чего душа желает – рисуете орнамент, кружочки, цветочки. При этом вполне приемлема комбинация – пару ногтей с черной основой, и пару ногтей с белой.

Черно-белый французский маникюр

Черно-белый френч выглядит роскошно и беспроигрышно. А учитывая то, что французский маникюр очень популярен, его черно-белая вариация привлечет особое внимание.

Красивый черно-белый френч – это белая основа, и тоненькая черная полоска. Но остальные вариации тоже вполне допустимы.

Модный черно-белый маникюр 2019 / Instagram

Черно-белый маникюр в полоску

Черно-белый маникюр сам по себе очень впечатляющий и изысканный. Поэтому перегружать его не нужно. Всего лишь одна-две полоски способны сотворить чудеса.

Черно-белый маникюр в полосу очень легко сделать в домашних условиях, именно поэтому многие модницы обожают полоски.

Модный черно-белый маникюр 2019 / Instagram

Черно-белый маникюр горошек

Горошек стал своего рода визитной карточкой 2019 года. Черные горошины перца, или мака, или просто кружочки, широко используются в дизайне ногтей 2019. Вполне логично, что горошек отлично "подружился" ч черно-белым маникюром.

Черно белый маникюр горошек выглядит сногсшибательно, ведь создается невероятный креативный рисунок. Горошины на ногтях могут быть крупными, мелкими, это может выглядеть, как случайно рассыпанные семена мака. В любом случае, черно-белый маникюр с горошинами подарит вам массу приятных эмоций.

Модный черно-белый маникюр 2019 / Instagram

Главред узнал, как красят ногти модницы со всего мира, и собрал лучшие идеи дизайна из Инстаграм.

Читайте такжеКрасный матовый маникюр на осень 2019: красивые идеи дизайна, фотоНапомним, ранее сообщалось, маникюр Хэллоуин 2019 – это не только дань празднику, это целое направление в моде, которое осенью игнорировать можно, но не желательно – ведь каждый, кто посмотрит на смешные или страшные ноготки, улыбнётся, вспомнит детство и жить всем станет радостнее и светлее.