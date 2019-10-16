Модная мужская стрижка британка – стильная стрижка для мужчин любого возраста - фото

Одни мужские стрижки делают мужчин более романтичными, другие – более смелыми и мужественными. Стрижка британка не только подчеркивает силу мужчины, но и делает образ более выразительным.

Вопреки тому, что стрижка британка почти ветеран – она появилась в 50-х годах прошлого столетия в Великобритании – в 2019 году она опять стала очень популярной.

Мужская стрижка британка привлекает внимание своей сдержанностью, в то же время она выглядит очень современно и стильно.

А еще стрижка британка пропитана нотками брутальности, благодаря чему получила признание у мужчин всего мира.

Мужская стрижка британка 2019: главные особенности

Многие путают стрижку британка со знаменитой канадкой. При этом повод для этого есть - схема стрижки канадки и британки очень похожи.

Стрижка британка – это очень короткий затылок – многие его просто выбривают.

Модная стрижка британка – это обязательное наличие челки, при этом ее всегда филируют.

Короткая мужская стрижка британка 2019 – это наличие пробора. Правда, стилисты не советуют делать пробор обладателям квадратного лица. Но тут дело вкуса и пожеланий.

Стрижка британка не любит слишком короткие волосы, шевелюра должна быть объемной.

Модная стрижка британка: варианты укладки

Стрижка британка не для тех, кто не любить торчать у зеркала. Красивая британка – это чистые и уложенные волосы.

Самое важное – сразу после мытья волос на еще не высохшие пряди нанести средство для фиксации и причесать челку в нужном вам направлении с помощью тонкой расчески.

Варианты укладки челки: ее можно поднять вверх, можно причесать набок – это классический вариант.

Также можно все волосы направить к затылку.

Кому подходит стрижка британка?

Мужская стрижка британка подходит и малышам, и взрослым мужчинам. Единственное, на сто следует обратить внимание – британка зрительно вытягивает лицо. А тут уже, как говорится, по желанию.

Главред "пошуршал" в Instagram и собрал самые свежие варианты стрижки британка в фотогалерею.

Читайте такжеБокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фотоНапомним, ранее сообщалось, кроп – модная мужская стрижка 2019-2020, которая нравится женщинам. Мужская стрижка кроп периодически обрастала новшествами, но в сезоне осень-зима 2019-2020 кроп – это аккуратная, ровно срезанная челка, которая ложится вперед, и объемная макушка.



