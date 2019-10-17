Топ-3 самых модных женских стрижек на короткие волосы 2019: пикси, гарсон и паж - фото

Внезапно взять и обрезать локоны, оставив многое в прошлом. Кардинально изменить внешность и себя вместе с ней. Выйти за рамки привычного и освободить себя от потребности соответствовать чьим-то ожиданиям. На такие чудеса способные женские короткие стрижки для волос.

В 2019 году женские сердца пленили три короткие стрижки, которые будут популярными и в 2020 году – это модная стрижка гарсон, завораживающая стрижка паж и лохматая пикси.

Модная женская стрижка под мальчика гарсон

Стрижка гарсон "родилась" в Париже и "взорвала" мир женской моды около 100 лет назад. Остричься коротко – что тогда было сложно представить – сотни женщин сподвигла героиня романа-бестселлера начала прошлого века, который так и назывался — "Гарсон".

А узаконила стрижку гарсон в трендах и сделала писком моды знаменитая и неповторимая Коко Шанель.

Стрижка гарсон идеально подходит тем, у кого прямые волосы.

Стрижка гарсон может стать хорошим решением для девушек и женщин, у которых волосы тонкие, ведь визуально объем гарантированно увеличится.

Стрижка гарсон очень податливая, поэтому уложить ее не составляет особого труда, при этом в зависимости от настроения ваш образ постоянно может меняться.

Короткая женская стрижка паж 2019

Женская стрижка паж – капризная, поэтому "поддается" исключительно рукам настоящих профи.

Короткая стрижка паж – это лаконический контур и челка. При этом челка – густая и длинная.

Стрижка короткий паж 2019-2020 – это оформление волос удлиненным овальным контуром, в котором внешние пряди остаются длиннее внутренних.

Короткая стрижка паж любит миниатюрных женщин. Паж отлично "дружит" с правильным или чуть вытянутым овальным лицом и тонкими чертами.

Стильная короткая женская стрижка пикси

Стрижка пикси – это не что-то постоянное. Стилисты советуют экспериментировать с челкой и подобрать тот вариант, который более всего подойдет к типу лица. Челка может быть короткой, рваной, удлиненной, асимметричной и косой.

В 2019 году в моде стрижка пикси с выбритым виском – это безумно стильно, вызывающе и сильно!

Самая модная пикси – это очень короткая пикси. Если уже решились на короткую стрижку, то лучше отдать предпочтение самому короткому варианту.

Даже самая короткая пикси требует укладки – поэтому вооружитесь как минимум феном и пенкой для укладки волос. Укладка превращает пикси в маленький шедевр.

Главред собрал фотографии самых модных коротких женских стрижек из Инстаграм.

Читайте такжеКаскад – самая стильная женская стрижка на средние и длинные волосы 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка каре до подбородка чудесным образом делает женщин более решительными и целеустремленными. Это стрижка для тех, кто ценит настоящее и точно знает, чего хочет от жизни.