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Золотой маникюр осень 2019 – нюдовый, модный золотой френч и черный маникюр с золотом - фото

29 октября 2019, 04:38

Главред собрал самые новомодные идеи дизайна ногтей с применением лака цвета золота из Инстаграм.

Для одних золотой маникюр – табу, которое делает образ чересчур ярким, для других – идеальное решение, ведь золотые ногти выглядят ошеломляюще и приятно радуют глаз.

Золотой маникюр выгодно подчеркивает красоту женских рук, привлекает внимание и излучает праздник.

Золотой маникюр, вопреки невероятному сиянию, довольно универсальный, и при умелом нейл-арте отлично впишется в повседневный образ.

Золотой – цвет осени, поэтому золотой маникюр по праву получил титул - самый красивый осенний маникюр.

При этом учтите – модный золотой маникюр – это не всегда все ногти золотые. В моде – намек на золотого, который смотрится намного круче, нежели просто золотые ногти.

Золотой французский маникюр

Для тех, кто не хочет мерцать, словно елочная игрушка, нейл-стилисты советуют добавлять только золотые штрихи в маникюр. Скажем, френч с вкраплением золота выглядит скромно, очень стильно, со вкусом, и в то же время вас вряд ли кто-то упрекнет в дурновкусии.

Модный золотой маникюр
Золотой френч / Instagram

Нюдовый маникюр с золотом

Если душа требует лаконичности и спокойствия, и одновременно хотите, чтобы ногти выглядели роскошно и изящно, отличным решением станет нюдовый маникюр з элементами золота. Это могут быть один-два золотых ноготка, или геометрические фигуры, звезды или просто напыление золота.

Модный золотой маникюр
Нюдовый маникюр с золотом / Instagram

Маникюр чёрный с золотом

Черный цвет очень красиво сочетается с золотым лаком, поэтому, вполне логично, что черный и золотой лак на ногтях стали союзниками, которые покоряют сердца женщин с невероятной скоростью.

Модный золотой маникюр
Маникюр черный с золотом / Instagram

Красный маникюр с золотом

Золотой цвет успокаивает вызывающий бурю эмоций красный цвет, поэтому добавив немножко золотого на красные ногти, получите волшебный маникюр. Более того, визуально красный и золотой цвет сродни одному целому.

Модный золотой маникюр
Модный красный с золотом / Instagram

Главред собрал самые новомодные идеи дизайна ногтей с применением лака цвета золота из Инстаграм.

Читайте такжеСерый маникюр – модный серо-розовый френч, мраморный маникюр и матовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, изумрудный цвет – оттенок темного зеленого и самый красивый в палитре. Именно поэтому изумрудный маникюр, словно северное сияние, завораживает, и притягивает внимание окружающих.

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