  1. Главная
  3. Мода и красота

Модные мужские стрижки 2020: кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото

4 ноября 2019, 05:36

Короткие стрижки с фейдом и стрижки андеркат теряют свою популярность. Последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные мужские стрижки.

  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 instagram.com/leomessi
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 instagram.com/leomessi
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 instagram.com/leomessi
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram

Мода меняется, как погода осенью, в том числе и на мужские стрижки. Те модные мужские стрижки, которые стали уже привычными нашему взору, могут уйти на заслуженный покой в следующем сезоне.

По словам стилистов, короткие стрижки с фейдом и стрижки андеркат теряют свою популярность. Стрижки, которые вернулись в моду из далеких 50-х – выбритые виски и красивая укладка сверху - уже поднадоели современным модникам. Фейд и андекркат уже становятся редкостью.

Последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные волосы в мужских стрижках. То есть, модные мужские стрижки осень-зима 2019-2020 стали длиннее.

Если говорить о тенденциях, то в последнее время огромными темпами набирает популярность мужская стрижка кроп, которая останется в моде еще пару лет.

Модная стрижка кроп осень-зима 2019-2020

Мужская стрижка кроп – это аккуратная, ровно срезанная челка, которая ложится вперед, и объемная макушка

Идеальный кроп - это выбритые виски и затылок, большая масса волос сверху и челка.

Короткая стрижка кроп на фоне остальных отличается густой челкой, без филировки, которая лежит по направлению ко лбу.

Чёлка в стрижке кроп может быть как короткой или средней длины, так и вовсе срезана до самой краевой линии.

Мужские стрижки 2020
Стрижка кроп / Instagram

В моду входит мужская стрижка фокс хоук, или "ястреб"

Faux Hawk дословно переводится как "искусственный ястреб". Эта стильная мужская стрижка появилась под влиянием смешения нескольких стилей: она одновременно напоминает об ирокезах индейцев и о причёске Элвиса в 70-е.

Фокс хоук - это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке, которая напоминает клюв ястреба.

Проще говоря, стрижка фокс хоук - это легкий вариант ирокеза. Фокс хоук – это когда бока не выбриваются, при этом волосы поднимаются вверх и сводятся в характерный ирокез.

Фишка "ястреба" — это многотекстурный вид стрижки и длина волос, которые идут от короткого до более длинного спереди. Для укладки нужно использовать гель или бальзам.

Мужские стрижки 2020
Стрижка фокс хоук / Instagram

Модная стрижка Месси 

Любимец многих мужчин Лионель Месси стал законодателем в моде. Главной особенностью стрижки, как у Месси, является контраст между длиной волос чёлки и нижнего сегмента, где пряди практически сбриваются. Фактически сстрижка Месси – это тот же полубокс.

Стрижка Месси образца 2019 года отлично сочетается с довольно окладистой бородой. Важно не бояться выбрить шевелюру у линии роста волос и у висков. Укладка такой причёски не составит труда, если вы умеете обращаться с феном и воском для стайлинга.

Мужские стрижки 2020
Стрижка Месси / Instagram

Читайте такжеБокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фотоНапомним, ранее сообщалось, вопреки тому, что стрижка британка почти ветеран – она появилась в 50-х годах прошлого столетия в Великобритании – в 2019 году она опять стала очень популярной. Стрижка британка – это очень короткий затылок – многие его просто выбривают. Модная стрижка британка – это обязательное наличие челки, при этом ее всегда филируют.

тренды мужсккая стрижка стрижка полубокс стрижка кроп стрижка Месси стрижка фокс хоук
Сейчас вы просматриваете новость «Модные мужские стрижки 2020: кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:58
Живые открытки с праздником Казанской Божьей Матери и поздравления
05:36
Модные мужские стрижки 2020: кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото Фото
04:44
С Днем железнодорожника 2019 – поздравления и живые картинки Фото Видео
04:14
Врач рассказала, каким должен быть идеальный завтрак Видео
04:05
Маникюр марсала – самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 - фото Фото Видео
03:57
Боинг с премьер-министром Японии на борту загорелся в небе
03:30
"Пихануть чуть-чуть": "белорусская Чиччолина" Настя Рыбка собралась в политику
03:02
"Думаю, он сам этого хочет": Трамп вознамерился поговорить с Зеленским в Белом доме Видео
02:43
В ООН назвали удручающие данные по количеству убитых на Донбассе мирных жителей
02:19
Возвращение России в G8: Канада резко "отшила" Кремль
01:52
Синдром чистой тарелки: Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка
01:30
"Без опыта и знаний": экс-министр назвал самую слабую сторону Зеленского
01:01
Курс гривны к доллару: аналитик сделал прогноз на неделю
00:35
Подвластно лишь диктатору: эксперт оценил шансы Украины вернуть Крым
00:13
4 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Казанскую и День железнодорожника
03 ноября, воскресенье
23:53
"Сходил к дантисту": Богдан опубликовал "доказательство" драки с Бакановым
23:40
Танці з зірками 2019 11 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
23:10
"Голову отрежу, сука": на скандального Киву написали заявление в ГПУ и ГБР Фото Видео
22:30
"Срочная необходимость": Путин готов к встрече в "нормандском формате"
22:08
Оплата в такси песней: в Украине появился караоке-перевозчик Видео
21:50
Скандальная жена Луценко решила уйти из Рады: СМИ назвали причину
21:37
Вслед за Заворотнюк в реанимацию загремел звезда сериалов Ликвидация и Кухня
21:23
Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение Видео
21:00
Танці з зірками 2019: 11 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:48
Нидерланды прокомментировали обличительное заявление Цемаха Видео
20:45
Киев должен идти навстречу Москве: у Путина заговорили о развале украинской ГТС
20:32
"Еще при нашей жизни": старец из Украины назвал дату Третьей Мировой войны Видео
19:48
Герус предупредил о новых суммах в счетах за электричество
19:19
"Есть простые причины": светит ли Украине вступление в НАТО – эксперт
19:07
Богдан тормозил расследование по Майдану – Горбатюк
18:55
Пенсии в Украине 2019: кто недополучил и как вернуть своё Видео
18:40
Разведение сил в Золотом: в ОБСЕ рассказали о судьбе позиций военных
18:23
Тарантино определился с лучшим фильмом 2019 Видео
18:05
Пьяная драка за храм: на Житомирщине прихожане ПЦУ и УПЦ МП устроили разборки Фото Видео
18:02
"На все должности назначить Сивоху": вылезли новые детали о драке Богдана и Баканова Видео
17:42
Умерла звезда французского кино и музыки Видео
17:25
Жестокая расправа над 14-летней девочкой: в Одессе подростка задержали по подозрению в убийстве Видео
16:56
"Горе-поезд": Укрзализныця угодила в скандал из-за Интерсити
16:25
"Друзья и соседи": в Норвегии призвали отменить санкции против РФ
16:19
"Чтоб показать наши зубы": в Москве возжелали перекрасить стены Кремля
15:58
Полицейские помогли сбежать за границу организатору убийства Гандзюк – СБУ
15:45
"Тимоша ты чёрт": Милованов оценил видео о "министре-дебиле" Видео
15:40
"У Вакарчука совсем смешная история": политолог поведал о феномене певца-политика Видео
15:11
"Убийцы, на мясо": во Львове усыпили лошадь, которая испугалась петарды и травмировала девушку Фото
14:54
На Тернопольщине перекрыта дорога международного значения: что случилось
14:32
Бомж убил и изнасиловал женщину в Херсоне: выяснились жуткие подробности преступления
14:28
На арену вышли саперы: в Золотом начался процесс разминирования Фото
13:58
Нашли убитой: стала известна судьба пропавшей на Одесчине девочки
13:56
"Я тебе сейчас голову отрежу": Кива написал заявление в полицию Видео
12:54
Над популярным грузинским курортом пронесся мощный смерч Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять