Модный бежевый маникюр – паутинка, леопардовый принт и маникюр с фольгой - фото

Огромным преимуществом бежевого цвета на фоне других является то, что ему абсолютно не присуща вульгарность. Главред собрал лучшие фото из Инстаграм.
Глубоко заблуждаются те, кто думает, что бежевый цвет, сродни серому – скучный и тоскливый. За спокойным бежевым прячется тепло и умиротворение. Именно поэтому бежевый маникюр – такой востребованный в осенне-зимний период.
Отметим, что у бежевого цвета множество оттенков, но самый распространенный - средне-светлый теплый тон.
При этом огромным преимуществом бежевого цвета на фоне других является то, что ему абсолютно не присуща вульгарность.
В маникюре бежевый цвет отлично сочетается с розовым, красным, оранжевым, желтым, зеленым, синим, коричневым, белым, серым и черным.
Учитывая универсальность и волшебную многогранность бежевого цвета, вариантов бежевого маникюра не счесть. И можно было бы заблудиться в дебрях нейл-дизайна, если бы не привередливая мода, которая диктует свои правила.
Бежевый маникюр 2019: модные варианты дизайна
Паутинка
В 2019 году особую популярность получил бежевый маникюр паутинка, или как его еще называают – тянучка. Дизайн ногтей паутинка на бежевых ногтях – отличное решение для повседневного маникюра. При этом паутинку можно дополнить блестящими элементами, геометрическими фигурами – это уже претензия на вечерний маникюр.
Леопардовый принт
Хищный принт на ногтях наиболее гармонично и естественно смотрится на ногтях бежевого цвета. Очень часто для придания больше выразительности ногтям, "пятнышка" украшают золотым декором.
Глиттер и битое стекло
Бежевый маникюр на короткие и длинные ногти можно украсить фольгой и блестками, при этом он даже намека на вульгарность и безвкусицу не будет. Бежевый маникюр с фольгой смотрится аккуратно, сдержанно, с легким намеком на радость в душе.
Бежевый лунный маникюр и френч
Лунный маникюр и французский маникюр – классика. Бежевый цвет – отличная основа для роскошного френча и безупречного лунного маникюра. При этом очень часто один-два ноготка дополняют росписью или украшениями.
А дальше – проявляйте фантазию, слушайте свое сердце и, в зависимости от настроения, добавляйте на бежевые ногти – модные надписи, трафареты, цветы.
Главред собрал свежайшие идеи дизайна бежевого маникюра из Инстаграм.
Читайте такжеМодный маникюр с фольгой – битое стекло, слеза единорога и лунный маникюр - фотоНапомним, оранжевый маникюр в сезоне осень 2019м - это все оттенки оранжевого – более сотни тонов (в палитре Пантон), светлых и темных, ярких и тусклых, с розовыми, желтыми, коричневыми и красными подтонами. Именно поэтому одним из самых удачных вариантов маникюра является градиент – скажем, пять оттенков оранжевого, и каждый ноготок получает свой особенный цвет.