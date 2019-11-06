Модный бежевый маникюр – паутинка, леопардовый принт и маникюр с фольгой - фото

Глубоко заблуждаются те, кто думает, что бежевый цвет, сродни серому – скучный и тоскливый. За спокойным бежевым прячется тепло и умиротворение. Именно поэтому бежевый маникюр – такой востребованный в осенне-зимний период.

Отметим, что у бежевого цвета множество оттенков, но самый распространенный - средне-светлый теплый тон.

При этом огромным преимуществом бежевого цвета на фоне других является то, что ему абсолютно не присуща вульгарность.

В маникюре бежевый цвет отлично сочетается с розовым, красным, оранжевым, желтым, зеленым, синим, коричневым, белым, серым и черным.

Учитывая универсальность и волшебную многогранность бежевого цвета, вариантов бежевого маникюра не счесть. И можно было бы заблудиться в дебрях нейл-дизайна, если бы не привередливая мода, которая диктует свои правила.

Бежевый маникюр 2019: модные варианты дизайна

Паутинка

В 2019 году особую популярность получил бежевый маникюр паутинка, или как его еще называают – тянучка. Дизайн ногтей паутинка на бежевых ногтях – отличное решение для повседневного маникюра. При этом паутинку можно дополнить блестящими элементами, геометрическими фигурами – это уже претензия на вечерний маникюр.

Леопардовый принт

Хищный принт на ногтях наиболее гармонично и естественно смотрится на ногтях бежевого цвета. Очень часто для придания больше выразительности ногтям, "пятнышка" украшают золотым декором.

Глиттер и битое стекло

Бежевый маникюр на короткие и длинные ногти можно украсить фольгой и блестками, при этом он даже намека на вульгарность и безвкусицу не будет. Бежевый маникюр с фольгой смотрится аккуратно, сдержанно, с легким намеком на радость в душе.

Бежевый лунный маникюр и френч

Лунный маникюр и французский маникюр – классика. Бежевый цвет – отличная основа для роскошного френча и безупречного лунного маникюра. При этом очень часто один-два ноготка дополняют росписью или украшениями.

А дальше – проявляйте фантазию, слушайте свое сердце и, в зависимости от настроения, добавляйте на бежевые ногти – модные надписи, трафареты, цветы.

Главред собрал свежайшие идеи дизайна бежевого маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеМодный маникюр с фольгой – битое стекло, слеза единорога и лунный маникюр - фотоНапомним, оранжевый маникюр в сезоне осень 2019м - это все оттенки оранжевого – более сотни тонов (в палитре Пантон), светлых и темных, ярких и тусклых, с розовыми, желтыми, коричневыми и красными подтонами. Именно поэтому одним из самых удачных вариантов маникюра является градиент – скажем, пять оттенков оранжевого, и каждый ноготок получает свой особенный цвет.