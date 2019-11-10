Розовый маникюр - самый нежный маникюр осень-зима 2019-2020 - фото

Розовый маникюр – это воплощение нежности, мужественности, лёгкости, округлённости, силы, и любви к себе.

Вопреки распространенному мнению о его простоте, розовый цвет таит в себе невероятную глубину и сложность. Палитра оттенков переходит от теплого к холодному, от скромного к вызывающему. Именно благодаря этому розовый маникюр актуален в любое время года.

А психологи характеризуют тех, кто выбирает розовый, как тонко организованных личностей, эмоциональных романтиков с возвышенными представлениями о прекрасном.

Розовый маникюр в сезоне осень-зима 2019-2020 очень востребован. Розовые ногти осенью и зимой – словно немного солнца в холодной воде

Главред собрал самые свежие идеи дизайна розового маникюра из инстаграм.

Розовый маникюр: модные варианты

Серо-розовый маникюр может быть дополнен стразами и блестками, добавив образу игривости и гламура. Можно добавить на серо-розовые ногти лаконичный рисунок – получится изысканно и роскошно. Маникюр серый с розовым – один из самых удачных, поэтому смело пробуйте и не разочаруетесь.

Розовый цвет отлично разнообразит классический французский маникюр. Один из самых популярных вариантов – поменять стандартную белую улыбочку на розовый цвет. Розовый лунный маникюр, в свою очередь, добавит образу некой мечтательности.

Розовый маникюр градиент или омбре – идеально решение для тех, кто хочет видеть на своих ноготках несколько оттенков розового. Плавный переход цвета в варианте омбре, и каждый ноготок в своем цвете – в варианте градиент - простое и очень яркое решение. Такой маникюр можно украсить "изюминкой" - рисунком или украшением – получится изящно и неповторимо.

Розово-черный маникюр – сногсшибательный вариант для тех, кто любит контрасты. При этом ногти выглядят очень нежно. Очень часто нейл-стилисты украшают один ноготок в черно-розовом маникюре неброским рисунком или трафаретом.

Розовый маникюр с серебром, розовый маникюр с блестками и розовый маникюр с втиркой – при умелом подходе мастера подарит фейерверк эмоций и радости. Розовый цвет обладает "успокаивающим" эффектом, поэтому блестящие ноготки в подобном сочетании не будут выглядеть шаблонно.

Розовый маникюр с паутинкой – трендовый нейл-арт на ногтях, от которого восторге те, кто ценит минимализм. Акцент получается исключительно на цвете лака, а рисунок паутинка – всего лишь легкий, но приятный глазам акцент.

Читайте такжеМодный маникюр с фольгой – битое стекло, слеза единорога и лунный маникюр - фотоНапомним, ранее сообщалось, бордовый маникюр чаще всего выбирают те, кто знает, чего хочет добиться, и уверенно идет к своим целям.

9