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Оливковый маникюр 2019: голливудский френч, матовые ногти и маникюр с фольгой - фото

11 ноября 2019, 04:14

Оливковый маникюр отлично дополнит любой повседневный образ, но и претендует на "выход в свет". Главред собрал фото модного оливкового маникюра из Инстаграм.

  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram
  • Оливковый маникюр Instagram

Несмотря на то, что осень собрала все яркие краски в свой бездонный кармашек, мир остался красочным. Природные оттенки стали более спокойными, поэтому в нейл-арте своего рода "минута славы" у оливкового маникюра.

Отметим, темно-оливковый лак лучше всего комбинируется с фиолетовым, а светло-оливковый - с сиреневым. Гармонично оливковые ноготки будут смотреться в комбинации с черными, белыми, бежевыми и розовыми.

Более того, сочетания с оливковым цветом в основном мягкие, лишенные резкого контраста, но при этом сочные, изменчивые. Сам по себе оливковый тон может подчеркнуть множество сложных оттенков, раскрывая их суть и прелесть.

Оливковый маникюр отлично дополнит любой повседневный образ, но и претендует на "выход в свет".

Оливковый маникюр не терпит стразов. При желании можно один-два ноготка украсить цветочком или листиком.

Модный оливковый маникюр 2019

Лунный маникюр

Главной отличительной чертой лунного маникюра, или как его называют – голливудский френч - является то, что лунку рисуют не на кончиках ногтей, а у самой основы. Оливковый лунный маникюр выглядит очень лаконично, при этом, если лунки выделить блестящей ленточкой, то получится роскошное решение на вечеринку.

Матовый маникюр

Оливковый цвет настолько удачно смотрится в матовом варианте, что глаз не оторвать. Матовый оливковый маникюр – само воплощении жизни. Матовые ногти оливкового цвета можно комбинировать с другими цветами, или же с оливковыми, но в глянцевом варианте.

Маникюр с фольгой

Роскошным вариантом оливкового маникюра на осень-зиму 2019-2020 будет дизайн с фольгой. Маникюр с фольгой сейчас в тренде, это своего рода альтернатива поднадоевшим стразам, при этом смотрится менее вызывающе.

Главред собрал фотогалерею свежих идей дизайна модного оливкового маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеГорчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалереяНапомним, ранее сообщалось, розовый маникюр градиент или омбре – идеально решение для тех, кто хочет видеть на своих ноготках несколько оттенков розового. Плавный переход цвета в варианте омбре, и каждый ноготок в своем цвете – в варианте градиент - простое и очень яркое решение. Такой маникюр можно украсить "изюминкой" - рисунком или украшением – получится изящно и неповторимо.

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