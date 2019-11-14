Зимний маникюр 2020: самый красивый маникюр, модные скандинавские мотивы и мраморные ногти - фото

Зима уже на пороге, еще не стучится в дверь, но уже напоминает о себе – хотя бы тем, что в магазинах на полках и витринах появляется новогоднее настроение.

А это значит, что время задуматься над маникюром, который соответствовал бы времени и гармонично смотрелся, когда за окном золотые краски осени заменит белый снег.

Отметим, что зима – еще та законодательница моды, поэтому зимний маникюр совершенно не похож на то, что мы обычно привыкли видеть на ногтях летом, весной и осенью.

Зимний маникюр 2019-2020 должен быть с намеком на сказку и чудеса, ведь скоро Новый год и на кону - наши самые заветные мечты. А чудеса случаются с теми, что в них верит. Поэтому сделайте красивый зимний маникюр и ждите чуда.

Главред собрал идеи зимнего маникюра из Инстаграм в фотогалерею.

Скандинавские мотивы

Нордический стиль в нейл-дизайне опять входит в моду. Правда, грядущей зимой нейл-стилисты советуют разнообразить классический зимний маникюр – елочки, звездочки, олени, снежинки и снеговики на ногтях - такой модной и популярной в этом году геометрией. Сюда же можно добавить разнообразные плетеные рисунки в стиле хюгге, которые визуально согревают и словно шепчут на ушко –"Зима, чудеса".

Мраморный маникюр

Холодная зима просит украшений, которые добавляют красок и тепла. Именно поэтому визуально тяжелый мраморный маникюр, или как еще говорят – каменный маникюр – выходит на сцену и его ждет роскошный сольный концерт. При этом очень часто мраморные ногти только комбинируют с ноготками контрастного холодного цвета.

Втирка, фольга, глиттер

Вопреки тому, что зимой в природе все краски умирают, зимняя палитра цветов ослепляет. При этом зимой ногти должны блестеть, как новогодние огоньки, сиять, как звезды, и переливаться, как лед на солнце. Поэтому праздничный маникюр с фольгой, втиркой и глиттером вполне впишется в повседневную жизнь.

И еще: если вы сторонник минимализма на ногтях, и предпочитаете не углубляться в дизайнерские хитрости, обратите внимание на то, какие цвета будут в моде зимой 2020: белый цвет, металлик, серебристый, стальной, розовый, бежевый, кремовый, алый, бирюзовый, голубой, желтый, оранжевый, фиолетовый, зеленый.

Читайте такжеМодный французский маникюр 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – 48 фотоРанее сообщалось, розовый маникюр градиент или омбре – идеально решение для тех, кто хочет видеть на своих ноготках несколько оттенков розового. Плавный переход цвета в варианте омбре, и каждый ноготок в своем цвете – в варианте градиент - простое и очень яркое решение. Такой маникюр можно украсить "изюминкой" - рисунком или украшением – получится изящно и неповторимо.