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ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: канадка, британка и андеркат - фото

23 ноября 2019, 14:40

Главред узнал, в чем главное отличие между самыми модными мужскими стрижками сезона, и собрал свежие фото стрижек канадка, британка и андеркат из Instagram.

  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужсая стрижка андеркат Instagram
  • Мужская стрижка британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужская стрижка канадка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram

Безусловно, порой поход в парикмахерскую вызван необходимостью – просто отросли волосы и хочется снять лишнее. Но есть одно важное "но". Классная стрижка, выполненная профи, добавляет уверенности в себе. И мужчины – не исключение.

Хорошая стрижка радует мужчину, подчеркивает его индивидуальность и харизму, выгодно выделяет черты лица, добавляет мужественности и повышает самооценку.

В 2019 году самыми популярными мужскими стрижками и безусловными хитами стали стрижка канадка, стрижка британка и стрижка андеркат. При этом в грядущем, 2020 году, эти мужские стрижки еще останутся в трендах.

Главред узнал, в чем главное отличие между самыми модными мужскими стрижками сезона, и собрал свежие фото стрижек канадка, британка и андеркат из Instagram.

Мужская стрижка андеркат 2019-2020: особенности

Стрижка андеркат в 2019 году получила такую популярность, что многие стрижки на "олимпе" рядом с ней померкли.

Иногда стрижку андеркат путают со стрижкой гитлерюгенд. Но это не одно и то же. Мужская стрижка андеркат – это более упрощенный вариант.

Мужская стрижка андеркат  - это короткие волосы длиной один-два сантиметра, на которые как бы накладываются, свисая, более длинные пряди с макушки. Плавного перехода между короткими и длинными волосами при этом нет.  Все на грани контрастов. В этом фишка.

При этом обратите вниманию на одну очень важную особенность стрижки андеркат - по мере отрастания волос стрижка сохраняет свою очаровательность. "Лохматый" андеркат – это очень игриво и заманчиво.

Мужсая стрижка андеркат
Мужсая стрижка андеркат / Instagram

Мужская стрижка канадка 2019-2020: особенности

Несложно по названию стрижки догадаться, что родом она из Канады. Это так называемая стрижка хоккеистов. А еще эту стрижку называют любимицей хипстеров.

Суть стрижки канадки заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче.

При этом учтите, что переходы между короткими и длинными волосами плавные. Кроме того, очень часто стрижку канадка для мужчин стилисты немного видоизменяют, делая ее еще более интересной.

Есть еще спортивный вариант стрижки канадка, его придумали для тех, что не любит носить на макушечной части объемную шевелюру, поэтому волосы делаются немного короче на всех частях. При этом, если при классическом варианте всю обработку можно осуществлять ножницами, то в данном случае, чтобы создать прическу, на затылке и висках придется орудовать машинкой.

Коротка мужская стрижка канадка подходит мужчинам с любой формой лица. Правда, стилисты не советуют стрижку канадка мужчинам с квадратной формой лица.

Мужская стрижка канадка
Мужская стрижка канадка / Instagram

Мужская стрижка британка 2019-2020: особенности

Многие путают стрижку британка со знаменитой канадкой. При этом повод для этого есть – схемы стрижки канадки и британки очень похожи.

Стрижка британка – это очень короткий затылок – многие его просто выбривают.

Модная стрижка британка – это обязательное наличие челки, при этом ее всегда филируют.

Короткая мужская стрижка британка 2019 – это наличие пробора. Правда, стилисты не советуют делать пробор обладателям квадратного лица. Но тут дело вкуса и пожеланий.

Стрижка британка не любит слишком короткие волосы, шевелюра должна быть объемной.

Мужская стрижка британка
Мужская стрижка британка / Instagram

Читайте такжеПлохие подарки: что нельзя дарить на Новый год металлической крысы 2020Напомним, ранее сообщалось, последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные волосы в мужских стрижках. То есть, модные мужские стрижки осень-зима 2019-2020 стали длиннее. Если говорить о тенденциях, то в последнее время огромными темпами набирает популярность мужская стрижка кроп, которая останется в моде еще пару лет.

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