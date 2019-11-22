  1. Главная
  3. Мода и красота

Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото

22 ноября 2019, 19:40

Акцент на сказку – вот на что следует обратить внимание при создании модного маникюра зима 2020. Главред собрал самые свежие идеи дизайна из Инстаграм.

  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram

Зима уже вот-вот укутает все вокруг белоснежным покрывалом, поэтому самое время подобрать соответствующий настроению зимний маникюр.

Зимой маникюр особенный и не похожий на то, что обычно модницы рисуют на ногтях на протяжении года. А все потому, что главным лейтмотивом зимнего маникюра является чудо.

Акцент на сказку – вот на что, в первую очередь, следует обратить внимание при создании модного маникюра зима 2020.

И даже если у вас короткие ногти, можно выбрать красивый дизайн маникюра и создать себе роскошное праздничное настроение задолго до новогодних праздников.

Кстати, о праздниках. Символ наступающего 2020 года по китайскому календарю - металлическая Крыса, поэтому серебристый и белый цвет – главные цвета зимнего маникюра на Новый год.

При этом обратите внимание, что грядущей зимой в моде будут и такие цвета: металлик, стальной, розовый, бежевый, кремовый, алый, бирюзовый, голубой, желтый, оранжевый, фиолетовый, зеленый.

Поэтому смело покупайте лаки вышеуказанных расцветок – они послужат вам основой для невероятного зимнего маникюра.

Главред собрал самые свежие модные идеи дизайна красивого зимнего маникюра 2020 на короткие ногти из Инстаграм.

Маникюр зима 2020 на короткие ногти

Маникюр свитер на ногтях, или вязаный маникюр

В последнее время короткие ногти стали очень популярными, ведь они выглядят наиболее естественно. На коротких ногтях гармонично и стильно смотрится зимний маникюр свитер на ногтях. При этом можно вязанный дизайн сделать только на одном-двух ноготках.

Маникюр нордические мотивы

Нежный маникюр зима 2020 на короткие ногти – это разнообразные скандинавские узоры на ногтях, а также красивые снежинки, олени, медведи или их следы, снеговики, птички. Сюда можно добавить новогодние игрушки, яркие звездочки. И совершенно не важно, какой лак будет основой маникюра – ногти, украшенные новогодними рисунками, будут излучать невероятную праздничную энергетику.

Зимний маникюр с глиттером

Короткие ногти, слегка украшенные глиттером, не будут выглядеть вульгарно. Наоборот, в преддверии новогодних и рождественских праздников глиттер – отличное дополнение для модного маникюра зима 2020. Правда, есть-таки одно условие – блестки в идеале должны украшать не более двух ноготков.

Маникюр зима 2020 синий

Синий цвет ассоциируется с небом в зимний морозный день, поэтому синий маникюр  с фольгой, синий маникюр с втиркой и синий маникюр кошачий глаз станут отличным решением для повседневного образа. Зимний синий маникюр в сочетании с рисунками в новогоднем стиле – настоящая маленькая сказка на руках.

Маникюр зима 2020 красный

Красный цвет очень привередлив, поэтому хорошо сочетается только с белым, черным и золотым. Как раз то, что нужно к новому году. Поэтому красный зимний маникюр может почеркнуть ваш стиль и сделать образ сильным и ярким. Среди модных идей зимнего красного маникюра – ногти. Украшенные белыми снежинками.

Читайте такжеНежный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и мраморный маникюр - фотоНапомним, ранее сообщалось, в преддверии холодной зимы голубой маникюр становится все более актуальным – это один из лучших вариантов зимнего маникюра. При этом голубой маникюр – это не только решение для повседневного образа, хотя надо отдать ему должное – несмотря на яркость, цвет не кричащий и не раздражающий.

маникюр тренды маникюр глиттер Новый год 2020 новогодний маникюр зимний маникюр синий маникюр красный маникюр вязаный маникюр маникюр зима 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:37
New Year’s Eve Countdown Party: встреча Нового года в самом красивом отеле Киева новости компании
20:30
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна Видео
20:00
Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко
19:45
В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ
19:40
ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара
19:40
Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
19:17
В Киеве "взлетели" тарифы на воду: известны цифры
19:14
УЕФА жестко наказал соперника Динамо накануне матча Лиги Европы
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019 Видео
18:45
Экс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру
18:35
Мосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в Фотошопе
18:32
У Зеленского объяснили, чем их власть отличается от эпохи Порошенко
18:19
"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазах
18:15
Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:02
Смертельный гаджет: юную школьницу убило током от смартфона
17:54
Клитина отрицает получение должности замминистра через постель
17:41
Манчестер Сити - Челси: где смотреть и прогнозы на главный матч евроуикенда
17:24
В Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки
17:23
Трамп обиделся на Йованович из-за фото в украинском посольстве
17:11
Опасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопровод Видео
16:59
Окружение Роналду опровергло свадьбу с Джорджиной Родригес
16:50
Голубой маникюр – самый модный маникюр зима 2020: геометрия и свитер на ногтях - фото Фото Видео
16:35
В Италии футболиста отстранили от тренировок из-за секса в туалете
16:30
Новогодняя ночь в Queen Country Club: Концерт Гарика Кричевского новости компании
16:03
"Зебры на дереве, пытаются вы*бать": Новый клип Maruv сводит с ума зрителей Фото Видео
16:01
"Сексизм и хайп": скандальную замминистра инфраструктуры отправляют в отставку
15:58
Динамо ведет переговоры с бразильским грандом касательно своего игрока
15:50
"Не хочется в петушатню, крысы проголодались": Ляшко заклевали в Сети за поход на Майдан
15:38
Телеграм не работает 2019 – сбой в России, Украине и в мире
15:30
Свитолина хочет сыграть на Олимпиаде-2020
15:14
Между Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение – росСМИ
15:00
Лидер сборной Украины снова забил эффектный гол за зарубежный клуб Видео
14:59
Идеальная ложь 2019: Агата Кристи умноженная на Рекса Стаута в квадрате Видео
14:57
Собственника "мертвого" VAB Банка Бахматюка объявили в розыск
14:43
"Не на Украине, а в Украине": Поклонская внезапно осмелела и наехала на россиян
14:40
Защитник Динамо получил обвинение в избиении двух девушек
14:36
В Одессе терпит крушение танкер Делфи: стало известно о судьбе экипажа Фото Видео
14:26
"Вы только вдумайтесь - 1 млрд": в мэрию Одессы пришли с обысками, Труханов госпитализирован
14:12
В МИД обвинили РФ: после возвращения кораблей не выполнила приказ трибунала
14:12
Легендарный Мейвезер анонсировал возобновление карьеры
13:56
Иракли Макацария создал благотворительный фонд для помощи беременным Фото
13:52
Новое рандеву Зеленского и Трампа: советник президента Украины озвучил сроки Видео
13:50
Главой Хмельницкой ОГА стал помощник "слуги народа" – указ Зеленского
13:48
Еврейская община Украины почтит память жертв Голодоморов
13:46
Евро-2020: стали известны пары плей-офф Лиги наций за последние 4 путевки
13:27
Яда не будет, успокойтесь: на этих трех видах масла медики разрешили жарить продукты
13:27
Ломаченко вернулся к тренировкам и произвел фурор в соцсетях
13:23
В Слуге народа потребовали у отсидевшего за изнасилование Иванисова сдать мандат Видео
13:23
Бесстыжий грабеж и фарт в делах: кого гороскоп на завтра записал в лузеры, а кого - в фавориты
13:05
Украину накрыл морозный антициклон: синоптик назвала дату потепления
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять