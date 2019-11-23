  1. Главная
  3. Мода и красота

Королева женских стрижек 2020-2021 - каре: ТОП-8 самых модных вариантов каре - фото

23 ноября 2019, 04:05

Главред узнал, какие варианты стрижки каре будут в тренде в 2020-2021 годах, и собрал самые свежие фото из Инстаграм.

  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram

Не успеем оглянуться, как наступит 2020 год. И природа женщины так устроена, что мы хотим заглянуть в будущее и знать, что нас ждет и к чему готовиться. Уж не знаем что там каждому подготовила судьба, но точно скажем, какая стрижка будет диктовать свои правила.

Так вот – самой модной стрижкой предстоящего 2020 года, а по словам многих стилистов, даже 2021 года – будет непревзойдённая женская стрижка каре.

Модная стрижка каре – это, в первую очередь, просто, легко, но сногсшибательно и элегантно одновременно.

Секрет каре разгадать может каждый – дело в том, что стрижка сделает очаровательной каждую девушку и женщину – главное, выбрать свое каре.

Главред узнал, какие варианты стрижки каре будут в тренде в 2020-2021 годах, и собрал самые свежие фото из Инстаграм.

Стрижка каре с челкой 2020-2021

Каре с челкой автоматически переносит акцент на глаза, которые, словно по мановению волшебной палочки, становятся более выразительными и завораживающими. Классическое каре отлично сочетается со всеми возможными вариантами челки, но в тренде будут косая, прямая и рваная челки – этим и руководствуйтесь.

Каре с челкой / Instagram

Стрижка прямое каре 2020-2021

Ровное каре – удивительная женская стрижка, которая благодаря своей простоте позволяет выглядеть неотразимо и всегда по-разному – стоит всего лишь немного пофантазировать во время утренней укладки волос. Каре с ровным срезом аккуратно обрамляет лицо и по мере отрастания не требует частых походов к парикмахеру. Поэтому длина каре может быть совершенно разной.

Круглое и прямоугольное лицо: идеальная длина - до середины шеи. Можно добавить косую рваную челку. Вытянутое, треугольное, овальное лицо: гармонично будет смотреться короткий вариант прически. К вытянутому овалу можно добавить длинной прямой челкой. К острому подбородку следует добавить несколько рваных прядей на лбу.

Прямое каре
Прямое каре / Instagram

Удлиненное каре 2020-2021

Удлиненное каре – это невероятно практичная и красивая женская стрижка, которая не особо требовательна к возрасту тех, кто ее собирается выбрать. И школьницы, и студентки, и взрослые дамы будут выглядеть умопомрачительно с удлиненным каре.

Секрет удлиненного каре – в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона 2020-2021.

Удлиненное каре / Instagram

Французское каре 2020-2021

Женская стрижка классическое французское каре – это ровная линия среза волос. Глaвнoe oтличиe – выпoлнeниe гpaдyиpoвки кoнчикoв вoлoc, чтo пpидaeт cтpижкe ocoбyю фopмy, пышнocть и oбъeмнocть, пpичeм ypoвeнь oбpaбoтки мoжeт вapьиpoвaтьcя пo жeлaнию.

Классическое французское каре чacтo дoпoлняeтcя чeлкoй, кoтopaя мoжeт быть кaк длиннoй, тaк и кopoткoй, poвнoй или кocoй, гycтoй или нe oчeнь. Ho настоящие француженки выбирают пpямыe рваные вapиaнты челки до бровей. При этом учтите, каре по-французски может "жить" и без челки.

Французское каре
Французское каре / Instagram

Асимметричное каре 2020-2021

Асимметричное каре не требовательно к длине волос. Хотя, справедливости ради отметим, что асимметричное каре наиболее сногсшибательно выглядит именно на коротких волосах. При этом не спешите укорачивать волосы, а подбирайте длину с учетом вашей формы лица.

Каре с асимметрией – спасение для дам с квадратной и угловатой формой лица. При наличии крупных черт лица лучше всего остановиться на удлинённом варианте этой причёски.

Асимметричное каре / Instagram

Рваное каре, или каре-каскад 2020-2021

Рваное, или градуированное каре – это своего рода микс двух базовых стрижек ─ рваного каскада и классического каре. В такой стрижке кончики стригутся по принципу каскада.

Такая стрижка, соединяющая в себе дерзость и легкость, придает образу беззаботность и креативность. Особенно шикарно каре с рваным срезом смотрится на волосы средней длины, в завитой укладке. Образ получится непосредственным и на удивление милым.

Каре-каскад, или рваное каре
Каре-каскад, или рваное каре / Instagram

Модная стрижка боб-каре 2020-2021

Главной особенностью стрижки боб-каре является контраст длины – спереди волосы длиннее, сзади – короче.

При этом стрижка боб-каре позволяет выбрать ту длину волос, которая вам больше всего по душе. Именно поэтому ее облюбовали даже длинноволосые красавицы – модный лонг-боб обновит образ, при этом останется более-менее привычная длина волос.

А еще стрижка боб-каре всегда разная – все зависит от цвета волос, их структуры, длины, филировки и наличия челки. Именно поэтому, выбирая боб-каре, каждая женщина может быть уверенна – после посещения салона красоты она будет выглядеть оригинально и неподражаемо.

Стрижка боб-каре
Стрижка боб-каре / Instagram

Стрижка каре на ножке 2020-2021

Каре на ножrе – это минимум волос на затылке, весь объем – на макушке, до ушей и чуть ниже. Модное каре на ножке 2020-2021 – это и вариант с удлиненными передними прядями, и короткая версия.

Каре на ножке выгодно подчеркивает объем, поэтому красиво смотрится и на густых волосах, и на тонких.

Модное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – тут главное подобрать ту челку, которая подойдет к вашей форме лица.

Каре на ножке / Instagram

Читайте такжеМодная стрижка шегги на длинные волосы – самая "пушистая" стрижка 2019 - 29 фотоНапомним, ранее сообщалось, французская стрижка под мальчика с необычным названием гарсон, за которой тянется 100-летняя история, обладает невероятным магнетизмом. Особенной загадочности и очарования женщинам придает удлиненный вариант гарсона.

Удлиненный гарсон должен был появится хотя бы потому, что в отличие от классического короткого варианта, подходит практически всем женщинам любого возраста. В зависимости от укладки, стрижка может превратить женщину в свободолюбивую хулиганку или утонченную элегантную даму.

каре стрижка боб-каре удлиненное каре рваное каре асимметричное каре французское каре каре с челкой каре на ножке стрижка каре каскад
Сейчас вы просматриваете новость «Королева женских стрижек 2020-2021 - каре: ТОП-8 самых модных вариантов каре - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:05
Королева женских стрижек 2020-2021 - каре: ТОП-8 самых модных вариантов каре - фото
03:16
Работа по шоколадной методике: медики развеяли самые стойки мифы об анальном сексе
02:30
Безумные платежки: эксперт рассказал о новых тарифах на газ
02:20
Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце
02:02
"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе Фото Видео
01:51
Взрыв в жилом доме в Киеве: виновники могут сесть на 7 лет Видео
00:49
В России раскритиковали стратегию команды Зеленского по возврату Крыма
00:25
23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора Видео
00:18
"Выбор уже сделан": эксперт пояснил, возможно ли примирение между Украиной и Россией
22 ноября, пятница
23:54
ГБР расследует, как Порошенко забрал землю у Пшонки для своего соратника – СМИ
23:26
На Азове из-за шторма остров Бирючий ушел под воду: людей эвакуировали Фото Видео
23:13
Клуб УПЛ подписал первого иностранца в своей истории
23:05
Нардепа от Слуги народа уличили в координации титушек во время Майдана
23:00
Перші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала Видео
22:34
Шустер обвинил Порошенко в открытии против него уголовных дел Видео
22:13
Spotify в России: когда запуск и как пользоваться Видео
22:07
Трускавец-2: слуг народа снова соберут на обучение
22:02
Тайсон: Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова
21:51
Труханов объяснил, зачем ему понадобились медпроцедуры: ЗОЖ виноват Видео
21:35
Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины
21:30
Перші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 22-11-2019 Видео
21:18
Почему нельзя давать сдачу в руки и иные приметы, что не берут из рук
21:04
Моуриньо сообщил, где хочет завершить тренерскую карьеру
20:41
Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море Видео
20:37
New Year’s Eve Countdown Party: встреча Нового года в самом красивом отеле Киева новости компании
20:30
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна Видео
20:00
Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко
19:45
В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ Видео
19:40
ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара
19:40
Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
19:17
В Киеве "взлетели" тарифы на воду: известны цифры
19:14
УЕФА жестко наказал соперника Динамо накануне матча Лиги Европы
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019 Видео
18:45
Экс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру
18:35
Мосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в Фотошопе
18:32
У Зеленского объяснили, чем их власть отличается от эпохи Порошенко
18:19
"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазах
18:15
Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:02
Смертельный гаджет: юную школьницу убило током от смартфона
17:54
Клитина отрицает получение должности замминистра через постель Видео
17:41
Манчестер Сити - Челси: где смотреть и прогнозы на главный матч евроуикенда
17:24
В Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки
17:23
Трамп обиделся на Йованович из-за фото в украинском посольстве
17:11
Опасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопровод Видео
16:59
Окружение Роналду опровергло свадьбу с Джорджиной Родригес
16:50
Голубой маникюр – самый модный маникюр зима 2020: геометрия и свитер на ногтях - фото Фото Видео
16:35
В Италии футболиста отстранили от тренировок из-за секса в туалете
16:30
Новогодняя ночь в Queen Country Club: Концерт Гарика Кричевского новости компании
16:03
"Зебры на дереве, пытаются вы*бать": Новый клип Maruv сводит с ума зрителей Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять