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Маникюр зима 2020: самый красивый зеленый маникюр на Новый года 2020 - фото

26 ноября 2019, 05:27

Зеленый цвет – магический, он способен наполнить энергией и настроить на чудо в жизни. Именно поэтому зеленый маникюр на Новый год 2020 – самое удачное решение.

  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Зеленый новогодний маникюр 2020 Instagram

В преддверии Нового года, когда даже воздух пропитан волшебством, возникает огромное желание удивлять и искренне радоваться. Именно поэтому маникюр зима 2020 – не просто яркие ногти, а целая сказка, манящая переливающимися бликами и добротой.

Зимний маникюр 2020 – не привередлив, новогодние мотивы 2020 отлично смотрятся на ногтях любого цвета.

Особого внимания в зимнем маникюре заслуживает зеленый цвет, ведь это цвет новогодней елки. 

К слову, зеленый цвет психологи наделяют исключительно положительными качествами. Даже темные оттенки зеленого практически не вызывают негатива, поскольку тесно ассоциируются с природой.

А еще зеленый цвет – магический, он способен наполнить энергией и настроить на чудо в жизни. Именно поэтому зеленый маникюр на Новый год 2020 – самое удачное решение.

Главред узнал, каким должен быть новогодний маникюр 2020 в зеленом цвете, и собрал красивые идеи дизайна зеленого маникюра 2020 зима из Инстаграм в фотогалерею.

Самый красивый зеленый маникюр зима 2020: снежинки

Если на миг представить, что каждый зеленый ноготок – ветка елочки, тогда вам предстоит просто украсить ее. Зеленый цвет смягчает блеск, поэтому стразы, блестящие снежинки, блестки, глиттер, фольга – все, что блестит и переливается, будет смотреться элегантно, со вкусом и, что самое главное, гармонично.

Модный зимний маникюр зеленый с золотым

Зеленый цвет роскошно сочетается с золотом, поэтому для тех, кто хочет более лаконичный вариант с легким намеком на праздник, нейл-стилисты советуют одни-два ноготка слегка украсить глиттером или блестками – сияние, которое в итоге получится, не позволит вам загрустить, при этом ногти не будут привлекать особого внимание окружающих. Сюда же можно добавить легкий силуэт елочки на ногтях – смотрится сногсшибательно, при этом подчеркивает особый вкус.

Новогодний маникюр зеленый с белым

Если фантазия бурлит, и хочется попасть в сказку, стилисты советуют один-два ноготка покрыть белым лаком, и уже на них рисовать модные новогодние сюжеты - снеговиков, дедов морозов, сказочных персонажей, новогодние игрушки, оленей и все то, что лично у вас ассоциируется с Новым годом и Рождеством. Кстати, сюда отлично впишется красный цвет, поэтому дерзайте.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый красивый зимний маникюр на короткие ногти – 45 фотоНапомним, ранее сообщалось, голубой маникюр – это не только решение для повседневного образа, хотя надо отдать ему должное – несмотря на яркость, цвет не кричащий и не раздражающий. Украшенный фольгой, которая всецело заменила поднадоевшие стразы, он вполне подойдет для особого выхода в свет.


 

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