Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - фото

Синий маникюр стал одним из самых востребованных вариантов дизайна ногтей на зиму 2020.

А учитывая то, что синий цвет символизирует удачу, то синий маникюр на Новый год 2020 будет как никогда кстати, ведь удача – это то, чего мы друг другу желаем и сами хотим оказаться под ее лучами.

Важно учесть, что синий цвет – очень привередлив, и в маникюре сочетать его с другими цветами следует очень аккуратно.

Модный синий маникюр зима 2020 – это сочетание глубоких и нежных оттенков синего с белым и серебристым лаком.

Главред собрал самые красивые идеи и фото зимнего синего маникюра 2020 в фотогалерею.

Новогодний синий маникюр 2020

Любой новогодний маникюр 2020 в год Крысы просто обязан сиять и радовать глаз, поэтому не скупитесь на всевозможные рисунки, которые подарят вам и окружающим настоящее праздничное настроение. Милая мышка на ногтях, забавный снеговик, смешной олень, звезды и снежинки – все это на зимних ногтях 2020 приветствуется. Ногти зима 2020 обожают серебристый оттенок, ведь наступающий новый год – это год Белой металлической Крысы, поэтому смело комбинируйте холодный синий с серебристым. При этом один-два ноготка было бы неплохо украсить новогодними рисунками, зимними узорами или стразами. Кстати, такие зимние ногти отлично впишутся даже в повседневный образ жизни. Красивый маникюр на зиму 2020 – это синий френч, слегка украшенный блестками или снежинками, при этом "улыбка" - то есть край ногтя – должна быть синей. Роскошный лунный маникюр синего цвета – это когда лунка или трендовый треугольник у основания ногтя заполняются контрастным или золотистым цветом - хороший выбор для тех, кто ценит лаконичность.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый простой и красивый маникюр на Новый год и зимний френч - фотоНапомним, ранее сообщалось, самый простой маникюр с пеной мыльной или морской – это однотонный пенный маникюр. Черный маникюр или красный маникюр – наиболее удачные основы для дизайна ногтей мыльными пузырями, при этом можно как все ноготки украшать пузырьками, так и несколько, что добавит некой загадочности образу.