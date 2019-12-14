Объемный хвост и голливудские волны - самые модные укладки волос на Новый год 2020 фото

Свой образ и прическу на новый Новый год 2020 следует продумать до мелочей и заблаговременно, ведь предпраздничная суета потом может так закрутить и поглотить, что уже будет не до укладки волос.

Тем более, учтите, что желающих сделать модную новогоднюю прическу 2020 много, поэтому запишитесь к парикмахеру заранее. А пока что ознакомитесь с тем, какие красивые прически будут актуальными в новогоднюю ночь и как укладывать волосы на Новый год 2020.

Главред собрал самые модные варианты новогодних причесок 2020 из Инстаграм в фотогалерею.

Модные прически на Новый год 2020 на длинные волосы

Тут есть одно важное правило – новогодние прически на длинные волосы 2020 следует подбирать под наряд. Если вы планируете блистать в длинном платье, то следует обратить внимание на такие укладки волос на длинные волосы 2020, которые включают всевозможные плетения и локоны.

Одним из модных вариантов укладки длинных волос на Новый год является высокий объемный хвост. Высокая прическа-хвост, уложенная локонами – самый удачный вариант на Новый год независимо от того, какой сценарий торжества вас ожидает. Высокий хвост позволит вам чувствовать себя комфортно, уверенно и на высоте.

Еще одна немаловажная деталь – новогоднюю прическу следует дополнить яркими заколками или блестящими ленточками, тем более, если вы остановили свой выбор на новогодних косичках 2020.

Модные новогодние прически 2020 на средние волосы

Новогодняя укладка волос на средние волосы подразумевает модные голливудские волны, уложенные на бок и украшенные яркими аксессуарами. Особенностью причесок на средние волосы на Новый год 2020 является то, что волосы должны быть красиво уложенными.

Обратите внимание, что сейчас в моде также эффект мокрых волос. При этом важно отдать уважение празднику, и украсить волосы ярким аксессуаром.

Модные укладки волос на короткие волосы на Новый год 2020

Чтобы выглядеть модно и произвести хорошее впечатление за новогодним столом, учтите, что лохматость канула в лету. Надолго ли – неизвестно, но лучше не делать растрепанную прическу. Идеальная новогодняя прическа 2020 на короткие волосы – это красивая форма, все линии подчеркнуты.

В моду вошли кудри, яркости вашему образу добавит кудрявая челка на бок. Кроме того, можно сделать приглаженные волосы с волнами. Но акцент лучше сделать на цвет волос – купите цветной лак или гель, и добавьте красок. Пускай на одну ночь, но все же позвольте себе выглядеть роскошно и неотразимо.

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