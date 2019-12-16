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В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - свежие фото

16 декабря 2019, 05:55

Прически в стиле пин-ап в вариации на 2020 год – это не полная копия того, что было в моде когда-то, то есть незачем стремиться повторить прошлое.

  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram
  • В моду вернулись прически в стиле пин ап Instagram

В моду 2020 внезапно ворвались винтажные прически в стиле пин ап и стремительно завоёвывают сердца тех, кто обожает удивлять и выделяться из толпы.

Впрочем, тенденция вполне понятна. В 2019 году лохматость изрядно поднадоела всем и ушла на покой на неопределённый срок, поэтому вполне логично, что аккуратные и красиво уложенные волосы в стиле pin-up, когда все линии и контуры четко выделены, вошли в тренды 2020 и стали востребованными у модниц.

Появились эти загадочные и безумно сексапильные прически в США в 40-х годах прошлого века и с тех пор периодически поднимаются на модный олимп.

Прически в силе пин ап  - это тугие кудри, легкие волны и завитая или закрученная трубочкой челка. При этом желательно эту прическу украсить ярким аксессуаром - платком, широкой лентой или банданой.  

Кстати, прически в стиле пин ап, как когда-то носила знаменитая Мерлин Монро, сейчас вполне впишутся в повседневный образ и отлично сочетаются с модными клетчатыми рубашками и джинсами.

Добавим, что за всю свою многолетнюю историю появилось множество вариаций причесок в стиле пин-ап. Правда, некоторые из них способны создать только стилисты, но большинство из них можно создать самостоятельно, например: прически с повязками, конский хвост с ложной челкой, прическу на основе ракушки и распущенные волосы с роллами возле лица.

Прически в стиле пин-ап на Новый год 2020 – роскошный выбор, главное, выбрать самый подходящий именно вам вариант.

Главред собрал фотогалерею самых свежих вариантов укладки волос в стиле пин-ап из Инстаграм.

Прически в стиле пин ап 2020: главные особенности

  1. Прически в стиле пин-ап в вариации на 2020 год – это не полная копия того, что было в моде когда-то, то есть незачем стремиться повторить прошлое. Главное – сделать намек на пинап, при этом не выглядеть старомодно.
  2. Стиль пин-ап всегда ассоциировался с романтикой, легкостью, эротикой, непринужденностью и красотой. Здесь нет места пошлости или разврату, все чинно-благородно с легким налетом сексуальности.
  3. Прически в стиле пин ап 2020 — это закрученные внутрь густые челки, или закрученные кверху и заколотые на макушке, крупные закрученные локоны.
  4. Модные прически пин ап 2020 – это высокий "конский" хвост, повязка, плавные линии, волосы должны быть идеальными, не торчать в разные стороны и не быть слишком пушистыми.
  5. Стиль пин ап 2020 - это игривые волны, которые укладывают в разнообразные прически. Это даже может быть классическая "мальвинка", но с накрученными волосами.
  6. Макияж имеет значение, без него ретро прически пин-ап смотрятся менее выигрышно и презентабельно. Особенно, если создаете новогодние прически 2020. Лицо должно быть чистим, губы – сочными и яркими, а стрелки – главный акцент на глазах.

Читайте такжеЖенская стрижка боб-каре 2020: главные тренды нового года, свежие варианты укладки - фотоНапомним, ранее сообщалось, новогодние прически на длинные волосы 2020 следует подбирать под наряд. Если вы планируете блистать в длинном платье, то следует обратить внимание на такие укладки волос на длинные волосы 2020, которые включают всевозможные плетения и локоны. 

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