Золотой маникюр зима 2020 – роскошный золотистый маникюр на Новый год 2020 фото

Красивый зимний маникюр цвета золота, который символизирует победу, богатство и славу, вполне заслуженно стал одним из самых любимых вариантов дизайна ногтей.

Золотистый маникюр – идеальный вариант для новогодней вечеринки и корпоратива, а также уютной посиделки за праздничным столом в кругу родных и близких.

Новогодний маникюр с золотом - торжественный и изящный, при этом он нисколько не теряет присущей ему роскоши даже на коротких ногтях, которые, в зимний период особенно актуальны.

Кстати, ошибочно мнение, что золотые ногти - это только вечерний вариант. Тем более, что монохромный золотой маникюр – это скорее исключение из правил, ведь последние тренды в нейл-арте явно свидетельствуют о том, что самый модный маникюр — это всевозможные комбинации цвета и украшений на ногтях. Поэтому можете создать повседневный золотой маникюр на зиму 2020 и чувствовать себя на высоте.

Обратите внимание, что, являясь тёплым цветом, золотой лучше всего сочетается с другими теплыми цветами — коричневым (шоколадным), пурпурным и красным. Очень стильно золотые зимние ногти 2020 смотрятся в сочетании с черными, белыми, а также с голубыми и бирюзовыми ноготками.

Главред собрал самые свежие идеи золотого маникюра на Новый год 2020 в фотогалерею.

Самый красивый золотой маникюр Новый год 2020

Если хотите блеснуть на вечеринке красивым новогодним маникюром 2020, но слишком много блеска на ногтях вас раздражает – сделайте золотой новогодний френч. Заметьте, золотым лаком будет покрыта только так называемая улыбка. Чтобы дизайн ногтей был по-настоящему зимним и праздничным, на одном-двух ноготках аккуратно разместите снежинку. Также довольно популярным стал новогодний французский маникюр золотой с черным, когда улыбка наполовину черная, наполовину золотистая. Самый нежный новогодний маникюр золотой с белым подарит ощущение легкости и радости. Несколько ноготков покрываете белым лаком, несколько золотистым, при этом на белых ногтях рисуете звёздочки, снежинки, птички, елочки или елочные игрушки. Такая чарующая сказка на ногтях подарит веру в чудеса. Модный золотой маникюр зима 2020 – это разноцветная основа и золотые акценты на ногтях в виду блестка, украшений, стразов, фольги и полосок. Очень эффектно смотрятся нюдовые ногти, украшенные золотыми вставками или треугольниками у основания ногтя. Золотыми снежинками и рисунками из золотого блеска, скажем, золотой елочной игрушки, можно украсить ногти цвета марсала – будет выглядеть потрясающе.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фотоНапомним, ранее сообщалось, серебряный маникюр зима 2020 поможет вам ощутить праздник сполна, независимо от того, какие у вас ногти - короткие или длинные.