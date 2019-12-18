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Новогодний маникюр 2020 с мышкой: самый красивый маникюр на Новый год Крысы фото

18 декабря 2019, 05:55

Если действительно хотите порадовать Крысу, крайне важно украсить зимние ногти 2020 украшениями, стразами и блестками.

  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram
  • Новогодний маникюр с мышкой Instagram

Приближение Нового года заставляет нас верить в чудеса, и каждый старается сделать все возможное и невозможное для того, чтобы поймать за хвост удачу.  Женщины специально подбирают наряд определенного цвета, чтобы задобрить символ года – в этому году это Белая металлическая Крыса.

Новогодний маникюр с мышкой стал одним из "оружий", которое женщины используют для того, чтобы хозяйка наступающего 2020 года щедро осыпала их благами.

Отметим, хозяйку 2020 года привлекают спокойные тона, такие как серый, белый, но если хочется добавить глубины, черный тоже станет отличной основой для красивого новогоднего маникюра 2020.

При этом если действительно хотите порадовать Крысу, крайне важно украсить зимние ногти 2020 украшениями, стразами и блестками.

Также хозяйка наступающего года обожает золото и серебро, поэтому зимний маникюр 2020 должен включать золотые и серебряные ноготки.

Главред собрал самые интересные идеи маникюр зима 2020 с мышкой в фотогалерею.

Модный новогодний маникюр с Крысой: идеи зимнего дизайна нотей 2020

  1. Стилисты советуют не перегружать маникюр на Новый год с мышкой – она не должна потеряться на ногтях. Поэтому создавайте красивый французский маникюр, или нюдовый маникюр, и на одном из ноготков аккуратно разместите мышку.
  2. Учитывая пристрастие белой крысы к украшениям, многие нейл-стилисты создают на новогодних ногтях мышку из камушков. Такая мышка тоже должна быть одна. Очень красиво мышка с блестками смотрится на белых и черных ногтях.
  3. Какой новогодний маникюр без снежинок? Правильно, скучный. Поэтому самый красивый маникюр в год крысы украшен снежинками, звездочками, елочными игрушками и разнообразными зимними узорами.
  4. Сегодня существует множество уже готовых наклеек с мышкой, поэтому создать потрясающий маникюр Новый год 2020 сможет каждый в домашних условиях. Но чтобы ногти новый год порадовали вас и удивили окружающих, лучше остановить свой выбор на рисунке. Нарисовать Крысу на ногти на НГ 2020 не составит особого труда, главное, чтобы красотка на ногтях получилась позитивной и доброй.

Читайте такжеЗолотой маникюр зима 2020 – самый красивый новогодний маникюр 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, красивый новогодний маникюр 2020 марсала излучает благородство и роскошь, а его переливы – как самое вкусное и выдержанное вино за сытым праздничным столом.

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