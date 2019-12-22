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Коричневый маникюр зима 2020: самый стильный маникюр на Новый год 2020 фото

22 декабря 2019, 04:45

Не забудьте о хозяйке наступающего 2020 года – Крысе, она на коричневых ногтях смотрится мило и гармонично.

  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр на Новый год 2020 Instagram

Цвет шишек, горячего шоколада и кофе отлично вписался в предновогоднюю суету и стал удачной основой для зимнего маникюра 2020.

Маникюр коричневого цвета и всех его оттенков в сочетании с рисунками на новогоднюю тематику выглядит элегантно и изящно. Учитывая то, что наступающий Новый год 2020 – год белой металлической Крысы, а стилисты рекомендуют встречать его в нарядах белого, бежевого и песочного оттенков, то вполне актуальным будет светло-коричневый маникюр и маникюр в бежево- коричневых тонах.

Коричневый маникюр зима 2020 подчеркнет красоту ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать яркий рисунок или украшение, которые гармонично подойдут к вашему повседневному образу или новогоднему наряду.

Главред собрал фотогалерею красивых вариантов модного коричневого маникюра на Новый год 2020.

Красивый коричневый маникюр Новый год 2020

Нежный маникюр коричневый градиент

Если сложно выбрать определенный оттенок коричневого цвета – берите как можно больше, а то и все. Новогодний маникюр коричневый градиент смотрится превосходно на ногтях любой длины. Подарив каждому ноготку свой особенный оттенок коричневого, вы получите нереально красивый маникюр. При этом крайне важно хотя бы один ноготок украсить нежной снежинкой, елочной игрушкой или узором в стиле свитера.

Красивый коричневый пенный маникюр

Коричневый пенный маникюр подарит ощущение новизны, ведь это совершенно новый тренд в маникюре зима 2020. Для того, чтобы создать этот совершенно новый дизайн ногтей зима 2020, взбитую пенку наносят на непросушенный слой гель-лака, потом эту красоту полемизируют. И все – осталось снять остатки пены. Коричневые ногти 2020 желательно украсить блестками, фольгой, камушками или рисунками – получится незабываемый новогодний маникюр 2020.

Модный шоколадный маникюр

Новый год – это море сладостей и много чашек вкусного кофе, поэтому шоколадный маникюр уместен как никогда. Шоколадный и коричневый цвет отлично сочетается с золотым, поэтому одним из самых удачных вариантом дизайна ногтей на Новый год 2020 является маникюр коричневый с золотым. Это могут быть золотые полоски, глиттер на ногтях, фольга и блестки.

И не забудьте о хозяйке наступающего года – Крысе, она на коричневых ногтях смотрится мило и гармонично. Красивый маникюр коричневый с мышкой - это маст хев на Новый год 2020.

Читайте такжеЗолотой маникюр на Новый год 2020 – самый нежный золотистый маникюр зима 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, если действительно хотите порадовать Крысу, крайне важно украсить зимние ногти 2020 украшениями, стразами и блестками.

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Сейчас вы просматриваете новость «Коричневый маникюр зима 2020: самый стильный маникюр на Новый год 2020 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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