Харизматичная женская стрижка bowl cut, которую у нас принято называть под горшок или шапочка, появилась примерно 50 лет назад. Легендарные Битлы сделали ее мега-популярной в те времена.

На перекрестке 2019 и 2020 годов стрижка шапочка стремительно ворвалась в тренды 2020 и очаровывает женщин всего мира. Ее главное преимущество на фоне других женских стрижек 2020 – потрясающий акцент на глаза.

Женская короткая стрижка под горшок, она же – стрижка под миску или стрижка шапочка (как ее только не называют) идеально подойдет целеустремленным женщинам с красивым лицом.

Креативная стрижка bowl cut на вид кажется очень простой, но выполнить ее может исключительно настоящий профи, умеющий создавать самые модные женские стрижки на короткие волосы. Огромное значение имеют линии.

Главред собрал свежие варианты женской стрижки bowl cut в фотогалерею.

Женская стрижка bowl cut 2020: особенности

Стрижка под горшок 2020 – очень требовательна, ее нужно систематически корректировать у мастера. Женская стрижка bowl cut 2020 – идеально подходит обладательницам овальной формы лица. Стрижка шапочка 2020 — это мягкий контраст объемов "шапочки" и височно-затылочной зоны. Ровный горизонтальный край "шапочки" может располагаться на любом уровне, но наиболее впечатляюще смотрится длина до бровей. Челка – в идеале должна быть прямой, аккуратной, пробор по центру. При этом в 2020 вполне подходящий вариант – стрижка под горшок с рваной челкой. Стрижка женская под горшок — это не ровный срез, а обязательная градуировка в области макушки. Именно благодаря этому получается шикарный объем и совершенная форма. Кстати, стрижка под горшок легко добавит объема тонким волосам.

Стрижка под горшок 2020: как укладывать

Главное в стрижке шапочка - это гладкая и ровная форма прически. При помощи утюжка и средств для укладки можно получить роскошную прическу.

Для этого на пряди нанесите гель по всей длине волос, тщательно расчешите. Потом волосы высушите феном и руками придайте волосам нужный вид.

Специальный сияющий лак добавит прическе гладкости. При этом отдельные прядки и челку нужно обрабатывать воском.

И обратите внимание: стрижка bowl cut будет выглядеть еще более роскошно и ярко, если покрасить волосы в модный цвет 2020.

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