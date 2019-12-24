Стрижка кроп 2020 – самая модная мужская стрижка наступающего года - фото

Модную стрижку 2020 кроп могут сделать своей фишкой обладатели квадратной, кругловатой и овальной формы лица.
Мода – старушка капризная и переменчивая, и постоянно диктует новые правила. На сите времени она отсеяла неактуальные мужские стрижки, и для наступающего 2020 года оставила только самые стильные варианты.
Поэтому если в 2019 году вы облюбовали определенную мужскую стрижку, то сейчас следует сверить свой выбор с модными трендами 2020.
Короткая мужская стрижка кроп - довольно молодая и пришла в наши широты из Великобритании. Дословно сrop и означает "срез", подразумевая четкий срез челки.
Стрижка кроп за свою историю немного менялась, но в 2020 году стрижка кроп – это ровная, словно под линейку, челка, которую укладывают вперед, и объемная макушка.
Модная стрижка кроп 2020: главные особенности
Самый удачный вариант стрижки кроп 2020 - это выбритые затылок, выбритые виски, много волос сверху и ровная челка.
Модную мужскую стрижку 2020 кроп на фоне других выгодно выделает густая челка. Челку при этом вообще не филируют. При этом важной особенность является укладка челки – в кропе ее направляют в сторону лба.
Челка
Стрижка кроп не ставит четких рамок для длины челки – она может быть короткой, средней длины или ультракороткой, когда срез доходит до самой краевой линии.
Текстурированный кроп 2020
Стилисты посмотрели на стрижку кроп с точки зрения современности, и создали текстурированный вариант кропа. Текстурированная стрижка кроп придает объема тонким волосам и делает более мягкой густую шевелюру.
Лохматый кроп 2020
Если классика отталкивает, и хочется чего-то смелого и брутального, можно во время укладки растрепать волосы – и от вашего классического кропа останется только название, но энергетически получится стрижка-бомба.
Также стилисты советуют мужчинам смело окрашивать волосы в яркий цвет - в сочетании с мужественной стрижкой кроп, окрашенные волосы придадут образу харизмы и креативности.
Модная мужская стрижка кроп 2020: кому идет
Стрижка кроп отлично идет тем, у кого лицо квадратной формы.
Модную стрижку 2020 кроп могут сделать своей фишкой обладатели кругловатой и овальной формы лица.
А вот мужчинам и парням с худощавым и удлиненным лицом лучше обратить свой взор на другие мужские стрижки 2020.
Мужская стрижка кроп 2020: укладка
Кроп практичен и укладка волос ему не особо нужна. Именно поэтому кроп – находка для мужчин, которые терпеть не могут мороку с укладкой волос. А чтобы создать лохматый вариант кропа, используйте фен и пенку для укладки.
Главред собрал фотографии свежих вариантов стрижки кроп в фотогалерею.
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