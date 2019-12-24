Стрижка кроп 2020 – самая модная мужская стрижка наступающего года - фото

Мода – старушка капризная и переменчивая, и постоянно диктует новые правила. На сите времени она отсеяла неактуальные мужские стрижки, и для наступающего 2020 года оставила только самые стильные варианты.

Поэтому если в 2019 году вы облюбовали определенную мужскую стрижку, то сейчас следует сверить свой выбор с модными трендами 2020.

Короткая мужская стрижка кроп - довольно молодая и пришла в наши широты из Великобритании. Дословно сrop и означает "срез", подразумевая четкий срез челки.

Стрижка кроп за свою историю немного менялась, но в 2020 году стрижка кроп – это ровная, словно под линейку, челка, которую укладывают вперед, и объемная макушка.

Модная стрижка кроп 2020: главные особенности

Самый удачный вариант стрижки кроп 2020 - это выбритые затылок, выбритые виски, много волос сверху и ровная челка.

Модную мужскую стрижку 2020 кроп на фоне других выгодно выделает густая челка. Челку при этом вообще не филируют. При этом важной особенность является укладка челки – в кропе ее направляют в сторону лба.

Челка

Стрижка кроп не ставит четких рамок для длины челки – она может быть короткой, средней длины или ультракороткой, когда срез доходит до самой краевой линии.

Текстурированный кроп 2020

Стилисты посмотрели на стрижку кроп с точки зрения современности, и создали текстурированный вариант кропа. Текстурированная стрижка кроп придает объема тонким волосам и делает более мягкой густую шевелюру.

Лохматый кроп 2020

Если классика отталкивает, и хочется чего-то смелого и брутального, можно во время укладки растрепать волосы – и от вашего классического кропа останется только название, но энергетически получится стрижка-бомба.

Также стилисты советуют мужчинам смело окрашивать волосы в яркий цвет - в сочетании с мужественной стрижкой кроп, окрашенные волосы придадут образу харизмы и креативности.

Модная мужская стрижка кроп 2020: кому идет

Стрижка кроп отлично идет тем, у кого лицо квадратной формы.

Модную стрижку 2020 кроп могут сделать своей фишкой обладатели кругловатой и овальной формы лица.

А вот мужчинам и парням с худощавым и удлиненным лицом лучше обратить свой взор на другие мужские стрижки 2020.

Мужская стрижка кроп 2020: укладка

Кроп практичен и укладка волос ему не особо нужна. Именно поэтому кроп – находка для мужчин, которые терпеть не могут мороку с укладкой волос. А чтобы создать лохматый вариант кропа, используйте фен и пенку для укладки.

Главред собрал фотографии свежих вариантов стрижки кроп в фотогалерею.

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