Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото

Новий рік 2020 уже стоїть на порозі, зазирає у вікна, і дуже сподівається, що зустрінемо ми його в чудовому настрої, гарно вбрані і з сяючим зимовим манікюром.

А ще наш гарний манікюр на Новий рік 2020 має велике значення для господаря прийдешнього року – Білого металевого Щура (або Пацюка), що обожнює всілякі блискітки, золотистий та сріблястий кольори та яскраві прикраси і малюночки у вигляді себе дорогого.

До речі, про кольори – новорічний манікюр вдасться на славу, якщо в якості основи вибере білий лак, сріблястий та золотистий лаки, а також світлі відтінки сірого та бежевого – це щоб догодити Пацюкові, а пан Новий рік обожнює червоний, синій, зелений, чорний та блакитний кольори.

Главред зібрав для вас чудові та прості ідеї дизайну новорічних нігтів 2020, а фотографії подивіться у фотогалереї.

Новорічний манікюр 2020 – найкращі ідеї зимового манікюру

Новорічний манікюр на короткі нігті

Довгі нігті все ще мають купу прихильниць, проте левова частка дівчат і жінок віддають перевагу коротких нігтям з акцентом на природність.

Гарний манікюр зима 2020 на короткі нігті - це багацько сніжинок, зірочок і яскравих новорічних персонажів на нігтях. Варто зазначити, що короткі новорічні нігтики не надто привертають увагу, тому можна втілити в життя найсміливіші ідеї дизайну.

Якщо ви прихильниця мінімалізму, зробіть нюдові нігті на Новий рік 2020. Додайте на один нігтик камінчик або малюнок у новорічному стилі, і матимете чудовий настрій щораз, як глянете на свої милі руки.

Новорічний манікюр на короткі нігті / Instagram

Золотистий та сріблястий манікюр на Новий рік 2020

Модний манікюр 2020 на свято важко уявити без золотистих або сріблястих нігтів – правда, не більше одного-двох на одній руці. Разом з тим інші новорічні нігті покриваєте тим лаком, який буде найбільш гармонійно пасувати до вашого вбрання. На цьому бажано не зупинятися, і на одному з нігтиків розмістити якийсь малюнок чи візерунок у новорічному стилі.

Новорічний манікюр з Мишкою

Новорічний манікюр з мишкою став своєрідною приманкою, за допомогою якої жінки прагнуть причарувати господарку прийдешнього 2020 року, щоб та у відповідь щедро обдарувала їх усілякими благами.

Зараз існує безліч наклейок з Мишками і Пацюками (Шурами), за допомогою яких можна створити неймовірний новорічний маникюр 2020 без зайвих зусиль. Якщо є бажання мати щось ексклюзивне, то мишку краще намалювати. Також мишку на новорічних нігтях можна викласти камінчиками

Стилісти радять не перевантажувати манікюр на Новий рік з мишкою - вона не повинна загубитися на нігтях. Тому створюйте гарний французький манікюр на Новий рік 2020, або нюдовий новорічний манікюр 2020 року, і на одному з нігтиків намалюйте мишку (або приклейте наклейку з мишкою).

Маникюр з мишкою / Instagram

Новорічний французький манікюр 2020

До речі, щодо новорічного французького манікюру. Зима без снігу - не зима, тому вже зараз можете свій ніжний френч манікюр зима 2020 "притрусити" сніжинками. А ще можете додати зірочку, або новорічний візерунок, ялинкову іграшку або крихітного ведмедика в шапці Діда Мороза.

Червоний та синій манікюр на Новий рік 2020

Новорічні нігті 2020 року - це і яскравий червоний манікюр з малюнками на зимову тематику та стриманий новорічний манікюр 2020 року синій зі скандинавськими візерунками. При цьому врахуйте, навіть якщо ви не в захваті від кричущих кольорів, червоні нігті стануть справжньою знахідкою, при цьому компліментів і захоплених поглядів буде маса.

Новорічний манікюр 2020 синій / Instagram

Новорічний манікюр чорний з білим

Ніжний новорічний манікюр 2020 - це також чорні нігті, прикрашені сніжинками, ялинковими прикрасами і всілякими тематичними наклейками, присвяченими зимовим святам. При цьому бажано не порушувати правило, адже модний зимовий манікюр 2020 року - це малюнки і картинки виключно на декількох нігтиках. Дуже гарно виглядає новорічний манікюр чорний з білим.

Читайте такжеНовогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинкиНагадаємо, раніше ми повідомляли, бежевий манікюр зима 2020 року - це велика кількість блиску і всіляких прикрас.