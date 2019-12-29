  1. Главная
  3. Мода и красота

Стрижка боб 2020 – самая модная стрижка нового года, которая идет всем - фото

29 декабря 2019, 11:20

В 2020 году в моде будут кудряшки, поэтому все женские стрижки 2020, и боб не исключение, можно смело стричь на кудрявые волосы. Это новый тренд.

  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram
  • Стрижка боб 2020 Instagram

Есть женские стрижки, которые добавляют невероятного шарма и всех без исключения превращают в стильных красоток. В 2020 году почетный титул самой стильной стрижки уверенно будет нести потрясающая женская стрижка боб.

Подарила миру стрижку боб танцовщица фокстрота и танго Айрин Касл в 1915 году. Девушка решилась на короткие волосы исключительна ради удобства. Так в итоге получившаяся короткая стрижка получила название Касл Боб (Castle bob) по фамилии танцовщицы.

Но настоящий успех и популярность стрижке боб принесла знаменитая Коко Шанель в 20-х годах.

Отметим, с тех пор за 100 лет стрижка боб менялась и стала изящной, интересной и привлекательной.

Главред узнал, как выглядит модная стрижка боб 2020 и собрал модные варианты в фотогалерею.

Женская стрижка боб 2020: главные особенности

Боб 2020 – это роскошная женская стрижка, которая визуально очень похожа на классическое каре. Но есть одна важная особенность - затылок намного короче тех прядей, которые обрамляют лицо. То есть спереди пряди длиннее, а сзади – короче.

Челка: стрижка боб 2020 красиво сочетается с косой удлиненной челкой. При этом важно отметить, что челка может плавно переходить в длину и вовсе отсутствовать.

Стрижка боб 2020 – кому идет и как укладывать

Модная стрижка 2020 боб подходит и романтичным девушкам, и деловым женщинам, и модных блогерам и знаменитым актрисам. Возраст отошел на второй планет и не имеет значения.

Главное, на что следует обращать внимание при выборе стрижки боб – это структура волос.

Обладательницам прямых волос подходит и короткий боб, и удлиненный вариант, и асимметричный. Главное выбрать то, что больше по душе и смотрится наиболее выигрышно именно в вашем случае и визуально скрывает недостатки лица и делает его гармоничным.

Учитывая тот факт, что в 2020 году в моде кудряшки, то все женские стрижки 2020, и боб не исключение, можно смело стричь на кудрявые волосы. Это новый тренд, поэтому те, у кого гладкие волосы, могут прикупить бигуди, чтобы создать кудрявый боб и идти в ногу со временем. Кстати, в моде также кудрявая челка 2020.

В 2020 год мы входим с еще одним ярким трендом – в моде голливудские локоны. Ретро-завитушки и укладка волос в сексапильном стиле пин-ап - это то, к чему следует стремиться.

Также на заслуженный покой ушла лохматость. В 2020 году крайне важно укладывать стрижку боб аккуратно, все пряди должны быть четкими и не торчать.

Стилисты обращают внимание женщин на цвет волос. Красивый цвет волос добавит стрижке боб 2020 эффектности, а вы будете чувствовать себя более уверенно и привлекательно.

Читайте такжеЖенская короткая стрижка bowl cut или шапочка – самый модный тренд 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка шегги 2020 на короткие волосы должна сопровождаться рваной челкой, которая направляется, словно шторка, в две разные стороны – это в идеале. При этом в каждом случае важен индивидуальный подход и профессионализм мастера.

тренды стрижка боб лонг боб мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Стрижка боб 2020 – самая модная стрижка нового года, которая идет всем - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:35
Обмен пленными с "ЛДНР": все подробности - обновляется
12:31
Обмен пленными: из ОРДЛО вернутся 80 украинцев – Денисова
12:26
Стало известно, сколько пленных отказались возвращаться в ОРДЛО
12:04
Бывших "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО – СМИ
11:57
Обмен на Донбассе: пленных опрашивает Красный Крест Фото Видео
11:23
Обмен пленными: у Зеленского сделали срочное заявление Фото Видео
11:20
Стрижка боб 2020 – самая модная стрижка нового года, которая идет всем - фото Фото
11:15
СМИ назвали новую формулу обмена пленными с ОРДЛО Видео
11:05
На Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" Видео
10:56
Обмен пленными: Украина отправила удерживаемых к пункту пропуска Майорское
10:53
В Москве прощаются с Галиной Волчек - опубликованы фото Фото Видео
10:29
Опубликованы первые фото украинских пленных в пункте обмена Фото
10:15
Курс доллара прыгнет вверх: аналитик дал прогноз на начало января 2020
09:59
Атака мочой: напавшего под судом на журналиста отправили под домашний арест
09:53
Снег и гололед: синоптик предупредил об ухудшении погоды Видео
09:40
Емельяненко - Джексон: видеообзор боя Видео
09:35
Стали известны имена возвращающихся из плена в "ЛДНР" украинских бойцов
09:32
Газпром, выйди вон! мнение
09:12
В "ДНР" отправили автоколонну с пленными для обмена – СМИ
09:06
Ждут рывка силовиков: под Лукьяновским СИЗО продолжают дежурить противники освобождения экс-беркутовцев Фото
08:57
Пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца
08:41
Крым погрузился в безвременье и бессмыслие мнение
08:38
"Да х*й с этими беркутовцами": сестра Сенцова высказалась об обмене пленными
08:35
Гороскоп на 29 декабря всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа
08:23
Обмен пленными: в "ЛНР" заявили, что уже вывезли украинцев из Луганска
08:15
Канапе на шпажках - лучшие рецепты с фото, которые украсят новогодний стол-2020
08:03
Вдову Лужкова в России объявили в розыск: в чем причина
07:48
Емельяненко одолел Джексона в первом раунде Видео
07:28
Транзит газа: Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом
07:27
Эрдоган и Путин приготовились делить Ливию мнение
06:56
Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с Газпромом
06:39
Самые красивые новогодние прически на короткие волосы своими руками фото Фото
06:17
В Минобороны ответили на фейк о "выселении штаба ВМС"
05:55
Маникюр на Новый год 2020 – самый элегантный новогодний маникюр 2020 фото Фото
05:26
Гороскоп на 2020: астролог назвала даты для перспективных любовных знакомств
05:14
Как избежать ловушек – Восточный гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака
04:49
Магнитные бури января 2020 – когда тряхнет максимально
04:27
Реформа Укрзализныци: выяснились основные этапы
04:04
Изменение тарифов на коммуналку: киевлян ждут новые цены в платежках
03:40
"Медовый месяц прошел": эксперт спрогнозировал судьбу рейтинга Зеленского
03:10
Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2
02:40
Под Киевом пьяный горе-отец до смерти забил своего 4-летнего сына
02:10
Санкции США против Северного потока-2: Еврокомиссия заступилась за участников проекта
01:40
Эксперт рассказал, когда ждать нового правительства
01:17
В Казахстане назвали три версии крушения самолета Fokker-100
00:48
Еще один российский канал покажет сериал Квартала 95
00:19
29 декабря – какой сегодня праздник: что делать День Агея Видео
28 декабря, суббота
23:58
Фэшн-трендом 2020 года назвали "уродливые" ugly-свитера Фото
23:50
Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник Видео
23:36
Возле суда активисты устроили баррикады из-за освобождения беркутовцев Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять