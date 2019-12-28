Стрижка боб 2020 – самая удачная женская стрижка нового года: укладка и фото

Есть женские стрижки, которые добавляют шарма и всех без исключения превращают в стильных красоток. В 2020 году почетный титул самой стильной стрижки уверенно будет нести потрясающая женская стрижка боб.

Подарила миру стрижку боб танцовщица фокстрота и танго Айрин Касл в 1915 году. Девушка решилась на короткие волосы исключительна ради удобства. Так в итоге получившаяся короткая стрижка получила название Касл Боб (Castle bob) по фамилии танцовщицы.

Но настоящий успех и популярность стрижке боб принесла знаменитая Коко Шанель в 20-х годах.

Отметим, с тех пор за 100 лет стрижка боб менялась и стала изящной, интересной и привлекательной.

Главред узнал, как выглядит модная стрижка боб 2020 и собрал модные варианты в фотогалерею.

Женская стрижка боб 2020: главные особенности

Боб 2020 – это роскошная женская стрижка, которая визуально очень похожа на классическое каре. Но есть одна важная особенность - затылок намного короче тех прядей, которые обрамляют лицо. То есть спереди пряди длиннее, а сзади – короче.

Челка: стрижка боб 2020 красиво сочетается с косой удлиненной челкой. При этом важно отметить, что челка может плавно переходить в длину и вовсе отсутствовать.

Стрижка боб 2020 – кому идет и как укладывать

Модная стрижка 2020 боб подходит и романтичным девушкам, и деловым женщинам, и модных блогерам и знаменитым актрисам. Возраст отошел на второй планет и не имеет значения.

Главное, на что следует обращать внимание при выборе стрижки боб – это структура волос.

Обладательницам прямых волос подходит и короткий боб, и удлиненный вариант, и асимметричный. Главное выбрать то, что больше по душе и смотрится наиболее выигрышно именно в вашем случае и визуально скрывает недостатки лица и делает его гармоничным.

Учитывая тот факт, что в 2020 году в моде кудряшки, то все женские стрижки 2020, и боб не исключение, можно смело стричь на кудрявые волосы. Это новый тренд, поэтому те, у кого гладкие волосы, могут прикупить бигуди, чтобы создать кудрявый боб и идти в ногу со временем. Кстати, в моде также кудрявая челка 2020.

В 2020 год мы входим с еще одним ярким трендом – в моде голливудские локоны. Ретро-завитушки и укладка волос в сексапильном стиле пин-ап - это то, к чему следует стремиться.

Также на заслуженный покой ушла лохматость. В 2020 году крайне важно укладывать стрижку боб аккуратно, все пряди должны быть четкими и не торчать.

Стилисты обращают внимание женщин на цвет волос. Красивый цвет волос добавит стрижке боб 2020 эффектности, а вы будете чувствовать себя более уверенно и привлекательно.

Читайте такжеЖенская короткая стрижка bowl cut или шапочка – самый модный тренд 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка шегги 2020 на короткие волосы должна сопровождаться рваной челкой, которая направляется, словно шторка, в две разные стороны – это в идеале. При этом в каждом случае важен индивидуальный подход и профессионализм мастера.