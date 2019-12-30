Маникюр Новый год 2020 - простой новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото

Короткие ногти вовсе не помеха для создания фантастического новогоднего маникюра 2020. Наоборот, красивый маникюр на коротких ногтях делает руки более нежными и завораживает окружающих.

До Нового года 2020 Белой металлической Крысы остались считанные дни, и еще есть время создать сказку на руках – праздничный маникюр зима 2020, который подарит крылья, заставит поверить в чудеса и подарит хорошее настроение в новогоднюю ночь.

Обратите внимание, что серебристый, золотистый, белый, черный, розовый, бежевый, кремовый, алый, бирюзовый, голубой, синий, красный и зеленый цвета лака станут самой удачной основой для потрясающего маникюра на Новый год 2020.

Главред собрал фото и новинки самых удачных идей дизайна коротких ногтей 2020 на Новый год.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – идеи дизайна

Самый простой новогодний маникюр 2020 – это короткие монохромные ногти 2020, которые слегка усыпаны блеском, снежинками и звёздочками, плюс стразами можно выложить снежинку или елочную игрушку и аккуратно разместить всевозможные тематические рисунки. Однотонный маникюр Новый год 2020 может быть украшен рисунком хозяйки наступающего года Белой металлической Крысы. Учтите, что новогодний маникюр с мышкой лучше не перегружать другими элементами – то есть или мышка на ногтях, или все остальное.

Потрясающий новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – это добавление одного-двух белых ноготков, которые призваны стать мини-холстами, на которых можно нарисовать все, что угодно. Например, модная идея дизайна ногтей на Новый год – силуэт елочки на белом ноготке – но не просто силуэт, а выполненный блестящим лаком – серебристым или золотистым в зависимости от того, какой больше гармонизирует с основным цветом лака.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Без блестящего серебристого и золотистого лака, как вы могли уже догадаться, вряд ли удасться обойтись. Тем более, которые ногти зима 2020 "успокаивают" самый яркий и самый блестящий лак. Один-два серебристым или золотистых ноготка, словно стакан прохладной воды в жаркий день, сделают зимний маникюр новогодний настоящим шедевром.

Наиболее подходящий новогодний маникюр на очень короткие ногти можно щедро усыпать мелкими снежинками – не все ноготки, а несколько. И еще – чтобы визуально вытянуть ногти, можно один-два ноготка разделить по вертикали – или золотистой полоской, или сделать одну часть ноготка светлее, другую темнее.

Модный маникюр на Новый год 2020 – это нюдовые или бежевые ногти, слегка украшенные лаконичными, минималистичными рисунками на ногти, например, этом могут быть силуэты елочных игрушек, гирлянд, подарка, бантика, мышки и елочки.

Нюдовый маникюр на Новый год 2020 / Instagram

Нежный маникюр на Новый год на короткие ногти – это и вязанные узоры на ногтях. Новогодний маникюр свитер на коротких ногтях смотрится очень изящно и уютно. Кстати, зимний вязаный маникюр не обязательно подразумевает все ногти в подобном стиле – можно ограничиться двумя. При этом учтите, что белые вязаные ногти очень маркие, поэтому создавать вязаный маникюр рекомендуется аккурат перед выходом в свет.

Будете удивлены, но новогодний французский маникюр 2020 на коротких ногтях смотрится сногсшибательно. При этом полоска у края ногтевой пластины чаще всего в таких случаях прорисовывается блестящим лаком. Новогодний френч 2020 на короткие ногти – для тех, кто ценит классику и не чувствует потребности кому-то что-то доказывать.

Новогодний французский маникюр 2020 / Instagram



Читайте такжеМанікюр на Новий рік 2020 та вишуканий новорічний манікюр на короткі нігтіНапомним, ранее сообщалось, коричневый маникюр зима 2020 подчеркнет красоту ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать яркий рисунок или украшение, которые гармонично подойдут к вашему повседневному образу или новогоднему наряду.