Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – красивый маникюр на Новый год 2020 фото

Короткие ногти вовсе не помеха для создания фантастического новогоднего маникюра 2020. Наоборот, красивый маникюр на коротких ногтях делает руки более нежными и завораживает окружающих.

До Нового года 2020 Белой металлической Крысы остались считанные дни, и еще есть время создать сказку на руках – праздничный маникюр зима 2020, который подарит крылья, заставит поверить в чудеса и подарит хорошее настроение в новогоднюю ночь.

Обратите внимание, что серебристый, золотистый, белый, черный, розовый, бежевый, кремовый, алый, бирюзовый, голубой, синий, красный и зеленый цвета лака станут самой удачной основой для потрясающего маникюра на Новый год 2020.

Главред собрал фото новинки самых удачных идей дизайна коротких ногтей 2020 на Новый год.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – идеи дизайна

Самый простой новогодний маникюр 2020 – это короткие монохромные ногти 2020, которые слегка усыпаны блеском, снежинками и звёздочками, плюс стразами можно выложить снежинку или елочную игрушку и аккуратно разместить всевозможные тематические рисунки. Однотонный маникюр Новый год 2020 может быть украшен рисунком хозяйки наступающего года Белой металлической Крысы. Учтите, что новогодний маникюр с мышкой лучше не перегружать другими элементами – то есть или мышка на ногтях, или все остальное.

Потрясающий новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – это добавление одного-двух белых ноготков, которые призваны стать мини-холстами, на которых можно нарисовать все, что угодно. Например, модная идея дизайна ногтей на Новый год – силуэт елочки на белом ноготке – но не просто силуэт, а выполненный блестящим лаком – серебристым или золотистым в зависимости от того, какой больше гармонизирует с основным цветом лака.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Без блестящего серебристого и золотистого лака, как вы могли уже догадаться, вряд ли удасться обойтись. Тем более, которые ногти зима 2020 "успокаивают" самый яркий и самый блестящий лак. Один-два серебристым или золотистых ноготка, словно стакан прохладной воды в жаркий день, сделают зимний маникюр новогодний настоящим шедевром.

Наиболее подходящий новогодний маникюр на очень короткие ногти можно щедро усыпать мелкими снежинками – не все ноготки, а несколько. И еще – чтобы визуально вытянуть ногти, можно один-два ноготка разделить по вертикали – или золотистой полоской, или сделать одну часть ноготка светлее, другую темнее.

Модный маникюр на Новый год 2020 – это нюдовые или бежевые ногти, слегка украшенные лаконичными, минималистичными рисунками на ногти, например, этом могут быть силуэты елочных игрушек, гирлянд, подарка, бантика, мышки и елочки.

Нюдовый маникюр на Новый год 2020 / Instagram

Нежный маникюр на Новый год на короткие ногти – это и вязанные узоры на ногтях. Новогодний маникюр свитер на коротких ногтях смотрится очень изящно и уютно. Кстати, зимний вязаный маникюр не обязательно подразумевает все ногти в подобном стиле – можно ограничиться двумя. При этом учтите, что белые вязаные ногти очень маркие, поэтому создавать вязаный маникюр рекомендуется аккурат перед выходом в свет.

Будете удивлены, но новогодний французский маникюр 2020 на коротких ногтях смотрится сногсшибательно. При этом полоска у края ногтевой пластины чаще всего в таких случаях прорисовывается блестящим лаком. Новогодний френч 2020 на короткие ногти – для тех, кто ценит классику и не чувствует потребности кому-то что-то доказывать.

Новогодний французский маникюр 2020 / Instagram



Читайте такжеМанікюр на Новий рік 2020 та вишуканий новорічний манікюр на короткі нігтіНапомним, ранее сообщалось, коричневый маникюр зима 2020 подчеркнет красоту ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать яркий рисунок или украшение, которые гармонично подойдут к вашему повседневному образу или новогоднему наряду.