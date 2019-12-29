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Элегантный маникюр на Новый год 2020 – топ-5 самых красивых идей дизайна ногтей фото

29 декабря 2019, 05:55

Главред собрал модные идеи дизайна ногтей на Новый год 2020 и подготовил фотогалерею самых красивых вариантов.

  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Элегантный новогодний маникюр 2020 Instagram

Красивый новогодний маникюр 2020 – не только дань моде и хозяйке наступающего года – Белой металлической Крысе. Маникюр на Новый год 2020 – это выражение собственного я, своих эмоций и отношение к окружающему миру.

Кроме того, маникюр, словно заклинание волшебника, способен настроить на хорошее праздничное настроение и веру в чудеса.

Главред собрал модные идеи дизайна ногтей на Новый год 2020 и подготовил фотогалерею самых красивых вариантов.

Зимний маникюр Новый год 2020 - топ-5 идей дизайна ногтей

Белый маникюр зима 2020

Отсутствие снега настолько сильно ощущается, что тяга к белому просто зашкаливает. Внезапно белый новогодний маникюр стал лидеров среди вариантов дизайна ногтей на Новый год. Правда, Белая металлическая Крыса – хозяйка 2020 года – тоже диктует свои тренды. В любом случае белые ногти 2020, украшенные всевозможными снежинками, камушками, рисунками и блесками – это идеальное решение для праздника. Белый маникюр, к слову, не обязательно должен быть однотонным и может включать цветные зимние ногти – серые, черные, зеленые, синие, красные, песочные.

Элегантный новогодний маникюр 2020
Белый новогодний маникюр 2020 / Instagram

Новогодний маникюр марсала

Красивый маникюр 2020 марсала излучает благородство и роскошь, а его переливы – как самое вкусное вино за праздничным столом. Правда, следует учесть одну важную особенность – зимний маникюр марсала самодостаточный, поэтому "для компании" ему не нужны ногти другого цвета. Исключение – золотой и серебряный лак, белый и бежевый. При этом с разнообразными украшениями зимние ногти 2020 цвета марсала будут смотреться сногсшибательно.

Красивый маникюр зима 2020 марсала – это один ноготок в нюдовом или белом цвете, остальные в цвете марсала.  При этом на светлом ноготке следует нарисовать что-то в новогоднем стиле, например, – елочку, снежинку или елочную игрушку.

Элегантный новогодний маникюр 2020
Новогодний маникюр 2020 марсала / Instagram

Золотистый маникюр на Новый год 2020

Золотистый маникюр – идеальный вариант для новогодней вечеринки и корпоратива, а также уютной посиделки за праздничным столом в кругу родных и близких. Если много блеска на ногтях вас раздражает – сделайте золотой новогодний френч. Заметьте, золотым лаком будет покрыта только так называемая улыбка. Чтобы дизайн ногтей был по-настоящему зимним и праздничным, на одном-двух ноготках аккуратно разместите снежинку.

Самый нежный новогодний маникюр золотой с белым подарит ощущение легкости и радости. Несколько ноготков покрываете белым лаком, несколько золотистым, при этом на белых ногтях рисуете звёздочки, снежинки, птички, елочки или елочные игрушки. Такая чарующая сказка на ногтях подарит веру в чудеса.

Элегантный новогодний маникюр 2020
Золотистый новогодний маникюр 2020 / Instagram

Серебристый новогодний маникюр

Самый простой вариант зимнего дизайна ногтей с серебром – это делаете классический маникюр любого цвета, какой вам больше по душе, при этом один-два ноготка покрываете серебристым лаком. И все – даже без дополнительных украшений, намек на праздник создан. Лаконично, но красиво и ярко.

Хотя все же настоятельно рекомендуем не скупится на эмоции, и "поселить" на своих зимних ногтях 2020 одну-две снежинки или новогодние наклейки (либо рисунки)  - деда мороза, снеговичка, оленя, елочную игрушку, звездочки, рукавички или елочку.

При этом полностью монохромный серебристый маникюр на Новый год 2020 вряд ли будет хорошим решением слишком скучно и чересчур наляписто, если такие ногти дополнительно украсить.

Элегантный новогодний маникюр 2020
Серебристый новогодний маникюр 2020 / Instagram

Черный маникюр 2020 новогодний

Черный новогодний маникюр 2020 – вовсе не мрачный. Будете приятно удивлены, какую роскошь и какой праздник будут излучать ваши ногти, ведь "все круто с черным" - самым сильным из всех цветов. Самый простой вариант – покрываете ногти черным лаком, и при помощи серебристого или золотистого лака рисуете силуэт мышки, елочки, подарка, снеговика или елочной игрушки. Ручная роспись подарит вашим ногтям некую эксклюзивность. Кстати, такой дизайн ногтей – отличный вариант красивого маникюра на зиму 2020.

Элегантный новогодний маникюр 2020
Черный новогодний маникюр 2020 / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, потрясающий новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – это один-два белых ноготка, которые призваны стать мини-холстами, на которых рисуют все, что угодно.


 

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