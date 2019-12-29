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Красивые новогодние прически на короткие волосы своими руками фото

29 декабря 2019, 06:39

Создать красивую новогоднюю прическу своими руками не составит особого труда, особенно, если волосы короткие.

  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram
  • Новогодние прически на короткие волосы Instagram

Зимние праздники – Новый год и Рождество – однозначно делают нас красивее, ведь так хочется мысленно провести черту между прошлым и будущим, и, облачившись в красивую одежду и сделав красивую прическу, шагнуть навстречу новой и только лучшей жизни.

Отметим, для женщин прическа – это своего рода лакмусовая бумага, которая проявляет ее желания и ожидания. Именно поэтому важно уделить внимание новогодней прическе, тем самым задать хороший тон и уверенно, с высоко поднятой головой, начать 2020 год.

Правда, не все женщины могут найти время для похода в салон красоты, чтобы прическу на Новый год создал мастер. При этом сегодня создать красивую новогоднюю прическу своими руками не составит особого труда, особенно, если волосы короткие.

Главред узнал, какие прически на короткие волосы сейчас в тренде, и собрал фотогалерею самых модных вариантов причесок на короткие волосы на Новый год 2020.

Новогодние прически на короткие волосы – модные варианты укладки волос

В тренде - кудряшки

Кудри — не только самый романтичный вариант для Нового года, Рождества, корпоратива и семейного ужина, но и свежий тренд 2020. Если у вас укороченное каре с прямым пробором, или модная стрижка боб, или короткий пикси-боб, смело создавайте прическу с кудряшками и красиво укладывайте локоны. К слову, кудри оттеснили в небытие лохматость, сейчас в фаворе аккуратные линии – обратите на это внимание при подготовке к празднику.

Новогодние прически с заколками

Заколки – аксессуары для волос, способные дополнить образ на Новый год 2020, а также стать изюминкой праздничной прически на короткие волосы. Поэтому если совсем нет времени, сделайте легкие локоны, и сбоку прикрепите красивую объёмную заколку. Обратите внимание – заколка должна гармонично сочетаться с вашим нарядом.

Новогодние прически на короткие волосы
Новогодняя прическа на короткие волосы с заколкой / Instagram

Косы на короткие волосы

Несколько косичек, и любая короткая стрижка превращается в модную новогоднюю прическу. К примеру, если у вас каре или боб, сделайте боковой пробор, с другой стороны заплетите несколько классических или наружных колосков. Зафиксируйте их маленькими резиночками или зажимами. И все – у вас на голове потрясающая прическа на Новый год 2020.

Косички можно заплести сбоку, и зафиксировать их, при этом остальные пряди красиво вытянуть или завить в локоны.

Прическа ракушка на короткие волосы

Если у вас короткие волосы, скажем, каре, а платье на Новый году вы выбрали длинное, тогда желательно собрать волосы в универсальную и всегда актуальную прическу ракушка. При помощи шпилек вам нужно собрать и закрепить волосы на затылке, как бы завивая их в ракушку. Потом прическу нужно зафиксировать лаком для волос. Если передние прядки выпадают – ничего страшного, они только добавят образу женственности и нежности.

Как вариант, можно сделать пучок на затылке – тоже смотрится очень эффектно.

Новогодние прически на короткие волосы
Новогодняя прическа ракушка на короткие волосы / Instagram

Акцент на цвет волос и блеск

Модная новогодняя прическа на короткие волосы – это приглаженные волосы с волнами, своего рода голливудские локоны, только в коротком варианте. Но акцент лучше сделать на цвет волос – купите цветной лак или гель, и добавьте красок. Пускай на одну ночь, но все же позвольте себе выглядеть роскошно и неотразимо.

Также можно добавить блеска на волосы – на празднике вы будете выглядеть неотразимо.

Новогодняя прическа пикси

Короткая стрижка пикси и все ее вариации уже оценены по достоинству многими женщинами. Если хотите всех удивить всех, сделайте пикси и добавьте красивый аксессуар. При этом учтите, что красивый цвет волос сделает прическу пикси в разы эффектней и привлекательней, а вас – сногсшибательной.

Новогодние прически на короткие волосы
Новогодняя прическа пикси / Instagram

Читайте такжеВ моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - фотоНапомним, ранее сообщалось, одним из модных вариантов укладки длинных волос на Новый год является высокий объемный хвост. Высокая прическа-хвост, уложенная локонами – самый удачный вариант на Новый год независимо от того, какой сценарий торжества вас ожидает. 

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