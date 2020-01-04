  1. Главная
  3. Мода и красота

Модные сумки весна 2020: в моду входят сумки с крупными пряжками и сумки-слинги фото

4 января 2020, 04:36

В сезоне весна 2020 огромное значение будут иметь детали, поэтому при выборе модной сумки обратите внимание на пряжку.

  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram

Сумка для женщины – это не только удобный аксессуар, но и возможность самовыразиться. При этом для некоторых сумка – своего рода эмоциональная защита – не зря дамы отмечают, что без сумки чувствуют себя некомфортно, словно "без рук".   

Женские сумки при этом способны красноречиво показать, насколько их обладательница разбирается в моде и следует модным трендам.

А тренды 2020 подготовили для женщин множество неожиданных сюрпризов. Женские сумки весна 2020 удивят всех – они очень хороши и безумно крутые.

Главред узнал, какие женские сумочки будут модными весной 2020, и собрал фотогалерею трендовых сумок 2020.

Модные женские сумки 2020 весна: модные тенденции

В моде сумка-слинг 2020

Женская сумка-слинг стала объектом пристального внимания многих именитых дизайнеров. Над сумкой-слингом хорошо поколдовали, ей добавили множество интересных деталей, поэтому в сезоне весна 2020 она станет одной из самых популярных женских сумок.

Сумка-слинг - свежий тренд 2020
Сумка-слинг - свежий тренд 2020 / Instagram

Сумки с крупными эффектными пряжками – тренд 2020

В сезоне весна 2020 огромное значение будут иметь детали, поэтому при выборе модной сумки обратите внимание на пряжку. Сумки с пряжками – это свежий тренд, при этом пряжки должны быть крупными, яркими, эффектными и забирать на себя все внимание.

В моде сумки с крупніми пряжками / Instagram

Микро-сумки весной 2020 станут еще меньше

Маленькие сумочки уже стали визитной карточкой моды 2019 года. В 2020 году модные крохотные сумки все еще в тренде, правда, на весну 2020 они уменьшаются до еще более мелкого размера. Конечно, микросумки – это не о практичности. Тем не менее, они превосходны.

Микро-сумки весной 2020 станут еще меньше / Instagram

В моду вернулись огромные сумки 

Модным трендом предстоящей весны 2020 станут огромные сумки и сумки-мешки, в которые можно уместить все, что вам необходимо для жизни. Кстати, чем больше сумка, тем круче, и это вовсе не шутка.

Большие сумки - модный тренд весны 2020 / Instagram

Модный тренд весна 2020 – сумка-ведро

Если присматриваете оригинальную модную сумочку на весну 2020, обратите внимание на сумку-ведро с застежкой или шнуровкой. Сумка-ведро добавит вашему образу изюминку, ведь это очень смелый выбор.

Сумки-ведра будут модніми весной 2020 / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, к рваным и потёртым джинсам можно относиться по-разному, но в 2020 году они будут на вершине популярности.

тренды микросумки мода 2020 модные сумки 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Модные сумки весна 2020: в моду входят сумки с крупными пряжками и сумки-слинги фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:38
Убийство Сулеймани: СМИ раскрыли детали спецоперации
10:34
Поезда ходят полупустыми: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов
09:56
Новый ракетный удар по Ираку: США окрестились от атаки
09:34
"Путин выгорел": в России Зеленский стал популярнее главы Кремля
09:31
На борту - 176 человек: в России прямо в небе сломался самолет
09:22
Трамп толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны
09:06
Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире - Мендель
08:56
Пенсии для жителей Донбасса и Крыма: Тука уточнил, кому деньги не светят
08:55
Гороскоп на 4 января всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька Видео
08:50
Вечный Путин: чего на самом деле стоит опасаться Украине мнение
08:24
"Цена 12 000 поддельных гривен – 2000 настоящих": в "ЛНР" и "ДНР" продают пачками фальшивые деньги
07:55
"Он был террористом номер один в мире": Трамп назвал причину убийства Сулеймани
07:25
Трамп лишает Украину поддержки США мнение
07:23
США нанесли новый ракетный удар по Ираку: целью стала колонна медиков
07:15
Глюкоза засветила сочную грудь у моря
07:10
Найкращі привітання з Різдвом – тексти душевні та різдвяні листівки
06:54
Почему поздравление Путина было таким убогим на фоне Зеленского мнение
06:18
"Кипрский" мир и новые выборы: астролог сделал прогноз для Украины на 2020 год
05:45
Удлиненное каре 2020 – потрясающая женская стрижка для любого возраста фото Фото
05:22
День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца
05:04
Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать Видео
04:36
Модные сумки весна 2020: в моду входят сумки с крупными пряжками и сумки-слинги фото Фото
03:54
Астролог раскрыл угрозы и возможности новой недели
03:11
Как избавиться от похмелья: медики развенчали популярные мифы
02:27
Два года насиловал: в Черниговской области отец-педофил издевался над дочерью
01:43
Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2020 Видео
01:03
Красная икра - срок хранения после вскрытия: назван неожиданный ответ
00:19
4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии
03 января, пятница
23:55
"Камера, мотор": как снимать домашнее порно - плюсы и минусы
23:54
Ситуация накаляется: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
23:26
Мощный взрыв в сельском клубе: пострадали дети - фото
22:53
"Удерживали в подвале": украинец рассказал о жизни в плену боевиков
22:26
Жуткая авария в Киеве: погиб человек, виновник задержан
21:56
"Больше людей": Климкин раскрыл тайный план Путина по Керченскому мосту
21:52
ДТП с участием Кулебы: всплыли скандальные подробности
21:28
Обмотан тряпкой и в пакете: на мусорном полигоне в Днепре наткнулись на жуткую находку
21:21
ВАКС принял важное решение в отношении чиновника времен Януковича
21:02
Камерон Диас впервые стала мамой: назвали имя и пол ребенка
20:59
"Усилить давление на РФ": американский генерал рассказал о вторжении в Украину
20:49
Против экс-директора ГБР открыли дело: в чем провинился Труба
20:32
Аренда $380 тысяч: Портнов показал фешенебельную яхту Порошенко возле Сейшельских островов
20:24
В Украине запустили е-Малятко: какие услуги включает и кто сможет воспользоваться
20:21
Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню
19:51
Убийство Сулеймани: в МИД Украины сделали заявление
19:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
19:28
Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками - подробности
19:08
Телеканал для ОРДЛО и Крыма – когда заработает, что покажут и на каком языке
18:55
Путин снова пошушукался с Макроном об Украине за спиной Зеленского: что обсуждали
18:30
Дело об убийстве Шеремета: всплыли новые данные о следственном эксперименте Видео
18:24
Свадьба на Новый год: как женился освобожденный моряк Андрей Эйдер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять