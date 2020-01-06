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Мода 2020 весна: в моду вернулись жилетки, шорты-бермуды и платья крючком фото

6 января 2020, 03:49

Грядущей весной 2020 в моде будут изящные жилеты, шорты-бермуды и платья крючком.

  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Instagram
  • Модные тренды 2020 весна Модные тренды 2020 весна
  • Модные тренды 2020 весна Instagram

Вещи, которые были модными вчера, сегодня теряют свою актуальность и должны отправиться на длительный покой. Ее величество великая мода беспощадна к привычкам и привязанностям, поэтому кардинально изменилась и на весну 2020 подготовила немало удивительных сюрпризов.

Мода 2020 весна почерпнула свое вдохновение в 60-х и 70-х годах – она насквозь пронизана широкими воротниками в стиле диско. А вещи, связанные бабушкиным крючком, теперь на вес золота, поэтому уже сейчас можете начинать готовиться к фантастической весне 2020.

Главред узнал, что будет в моде грядущей весной и на какие модные тенденции 2020 следует обратить внимание.

С красивыми вариантами модной одежды 2020 ознакомьтесь в нашей фотгалерее.

Мода 2020 весна – главные тренды

Широкий воротник в стиле диско

Модные блузы, рубашки, куртки и пальто в сезоне весна 2020 идут с широким воротником в стиле диско. При этом воротник красиво выделяется, часто идет в контраст с основным цветом одежды. Складывается впечатление, что широкий воротник 2020 проживает свою отдельную маленькую, но яркую жизнь – и он этого заслужил.

В моде широкий воротник / Instagram

Платья крючком – неожиданный тренд 2020

Чтобы выглядеть весной 2020 неотразимо, нужно обязательно добавить в свой гардероб связанное крючком платье, юбку, кардиган или блузку. На вязание крючком обратили внимание многие именитые дизайнеры, поэтому смело можете даже сами что-то связать – если, конечно, умеете. При этом выбирайте яркие нитки и создавайте самые неожиданные цветовые сочетания – чем ярче, тем круче.

Платья крючком 2020 / Instagram

Шорты бермуды 2020 – новая модная тенденция 2020

Комфортные и удобные шорты бермуды – писк сезона весна 2020. Шорты, которые у многих ассоциируются с путешествиями  - ведь не зря они получили свое название в честь Бермудских островов – теперь стали частью уличной моды 2020.  

Шорты-бермуды вернулись в моду / Instagram

В моду 2020 весна входят жилеты

Мужской элемент гардероба – жилетка – в 2020 году становится ярким элементом женского образа. При этом не имеет значения, вы будете дополнять жилеткой костюм, или носить отдельно. Аккуратные жилеты 2020 призваны подчеркнуть фигуру, добавить образу элегантности и изюминки.

Жилетки - модная тенденция 2020 / Instagram

Горошек на платьях стал еще более крупным

Может показаться, что платья, юбки и блузки в горошек всегда в моде. В принципе, так и есть – горошек – это уже классика. Правда, в 2020 году модные дизайнеры увеличили горошек, поэтому платья в горошек 2020 весна, а также юбки и блузки стали еще более яркими, завораживающими и роскошными.

Крупный горошек - модный тренд 2020 / Instagram

Читайте такжеМодные прически 2020 – горячие тренды в укладке волос 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, в сезоне весна 2020 огромное значение будут иметь детали, поэтому при выборе модной сумки обратите внимание на пряжку. Сумки с пряжками – это свежий тренд, при этом пряжки должны быть крупными, яркими, эффектными и забирать на себя все внимание.

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Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020 весна: в моду вернулись жилетки, шорты-бермуды и платья крючком фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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