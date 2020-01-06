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Мужские стрижки 2020 бокс и полубокс – самые трендовые стрижки для мужчин фото

6 января 2020, 05:40

Стрижки 2020 бокс и полубокс делают акцент на мужских качествах, придают образу силы, решительности и храбрости.

  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram
  • Мужские стрижки бокс и полукс 2020 Intagram

Многие мужчины хотят начать новый год с чистого листа, поэтому желание что-то в себе изменить вполне естественно. Красивая мужская стрижка – именно то, что поможет освежить мысли и настроиться на большие победы.

При этом важно учесть, что мода на мужские стрижки 2020 тоже обновилась. Следует отметить, что стильные стрижки фейд и андеркат уже не вызывают новизны, и после большой волны популярности в прошлом году от них многие морально устали.

Свежим трендом 2020 стали мужские короткие стрижки бокс и полубокс.  

Отличительной особенностью стрижек 2020 бокс и полубокс является то, что они делают акцент на мужских качествах, придают образу силы, решительности и храбрости.

Главред собрал красивые варианты стрижек бокс и полубокс в фотогалерею, и узнал, в чем их принципиальное отличие.

Модная мужская стрижка бокс 2020 - особенности

Стрижка бокс 2020 визуально предельно аккуратная – все линии четкие. Кстати, стрижку с ярким названием бокс подарила миру первая половина 20-го века - в те времена мужская короткая стрижка бокс стала безумно популярной у спортсменов.

Мужская стрижка бокс 2020 – это когда окантовка выполняется выше высшей точки затылка, а сам затылок - максимально открытый.

Важной особенностью стрижки бокс 2020 является и то, что длина волос в передней части головы не превышает 3-х сантиметров.

Кстати, есть еще одно правило - современная вариация стрижки бокс позволяет нарушение этих самых правил, и включает разнообразные выбритые линии, которые добавляют эффекта и делают образ неповторимым и уникальным.

Модная мужская стрижка полубокс 2020 - особенности

В мужской стрижке полубокс 2020 линия окантовки опускается ниже.

Обратите внимание, у стрижки полубокс 2020 виски и затылок очень короткие, а вот на макушке и в передней части головы длина волос достигает до шести-восьми сантиметров.

В стрижке полубокс 2020 имеет значение переход от длинных прядей с макушки к коротким на затылке – он должен быть мягким и плавных. Никаких резких движений!

Кому подходят стрижки бокс 2020 и полубокс 2020

Важно сразу зарубить себе на носу – и стрижка бокс 2020, и удлиненный вариант – стрижка полубокс 2020 – открывают лицо и все черты лица делают более выразительными.

Мужские стрижки бокс и полубокс универсальны, то есть и детям подходят, и подросткам, и мужчинам постарше. Кстати, о мужчинах постарше – бокс и полубокс отлично скрывают седину и "прячут" годы, то есть обладают омолаживающим эффектом.

Для обладателей роскошной бороды бокс и полубокс – удачная находка.

Кому не подходят модные мужские стрижки бокс и полубокс

Если у вас вьющиеся волосы, или треугольное лицо, или вытянутое лицо, то лучше от стрижек бокс 2020 и полубокс 2020 откажитесь в пользу более подходящего варианта.

Стрижки бокс и полубокс - нужна ли укладка

Бокс и полубокс – стрижки для тех мужчин, которые знают реальную цену времени и не готовы его терять у зеркала, а довольствуются легкой укладкой волос.

Быстро отрастающие виски – единственный минус стрижек бокс и полубокс. Из этого следует, что парикмахера придется посещать регулярно.

Стрижки бокс и полубокс будут выглядеть более стильно, если уделите несколько минут и уложите волосы. Для укладки можно взять пену или гель, но очень аккуратно и в меру, чтобы "не стереть" мужество.

Читайте такжеВ моду 2020 вернулась мужская стрижка фокс хоук или "ястреб" из 70-х - фотоНапомним, ранее сообщалось, модную мужскую стрижку 2020 кроп на фоне других выгодно выделает густая челка. Челку при этом вообще не филируют. При этом важной особенность является укладка челки – в кропе ее направляют в сторону лба.

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