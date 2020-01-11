Женские стрижки 2020 – названы самые модные женские стрижки и челки 2020 фото

Челка-шторка вернулась в моду в 2020 году / Instagram

Вы уже готовы сделать модную стрижку 2020? Обычно после нового года возникает непреодолимое желание изменить себя. Очень часто мы смотрим на себя в зеркало и понимаем, что результат нас уже не устраивает. Вроде бы все хорошо, но внутреннее "я" говорит, что нужны преображения.

Но прежде, чем записываться к парикмахеру, хорошо подумайте, действительно ли ваш мастер всегда стрижет вас превосходно? Ответьте себе на вопрос, всегда ли вы себе нравитесь себе, когда выходите из салона красоты? Если с ходу, без раздумий, не можете ответить "да", вам стоит поменять мастера и доверить свою стрижку 2020 другому.

Также вам следует ознакомиться с главными трендами 2020 в женских стрижках, чтобы при выборе стрижки точно знать, что в моде, а о чем следует на время забыть.

Главред собрал самые значимые тренды в женских стрижках 2020.

Сделайте стрижку боб

Стрижка боб будет в лидерах в 2020 году / Instagram

Классный боб никогда не выходит из моды, а в 2020 году боб станет еще более популярным. Стрижка боб – удивительная, ведь появившись в 60-х годах, в 2020 год она пришла уже не в одиночку, а с разными красивыми вариантами – женская стрижка асимметричный боб, женская стрижка многослойный боб, женская стрижка боб каре, женская стрижка тупой боб, женская стрижка удлинённый боб, или лонг боб.

Модная женская стрижка 2020 боб 2020 имеет неоспоримое преимущество, которое легко охарактеризовать двумя словами – "помылся и вышел". То есть, если ваш мастер постарался и выполнил стрижку идеально, то мороки с укладкой волос не будет – достаточно будет просто помыть волосы и высушить их.

Еще один "плюс" стрижки боб в том, что есть варианты на разную длину. Поэтому обладательницам длинных волос, которые хотят кардинальных изменений, можно начать с удлиненного боба, а там уже постепенно, при желании, переходить к более коротким вариантам.

У стрижки каре в 2020 году особое место

Стрижка каре останется в моде в 2020 году / Instagram

Причина популярности женской стрижки каре – это визуальная простота и невероятный шарм, которым она окутывает всех, кто сделал выбор в ее пользу.

Каре 2020 – это не только классический вариант, а и уже получившие высокую оценку в 2019 году другие виды каре. В частности, прямое каре 2020 позволяет выглядеть неотразимо и всегда по-разному – стоит всего лишь немного пофантазировать во время утренней укладки волос. Фишка удлиненного каре – в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона 2020.

Классическое французское каре – это ровная линия среза волос. Глaвнoe oтличиe – выпoлнeниe гpaдyиpoвки кoнчикoв вoлoc, чтo пpидaeт cтpижкe ocoбyю фopмy, пышнocть и oбъeмнocть, пpичeм ypoвeнь oбpaбoтки мoжeт вapьиpoвaтьcя пo жeлaнию.

Стрижка шегги – ее в 2020 году вы увидите много раз

Стрижка шегги будет очень популярной в 2020 году / Instagram

Не бобом и каре едиными В моду возвращается женская стрижка шегги - ретро-стрижка из 70-х и 80-х, которая тоже будет господствовать в 2020 году. Но шегги 2020, или шэг, как ее еще называют, - выглядит немного иначе, чем то, что было в 80-х. В 2020 году стрижка шегги стала еще более многослойной и текстурной. Стрижка шегги 2020 выглядит более утонченно.

При этом стрижка шегги 2020 – по-прежнему лохматая, и существует в двух вариантах – шегги на короткие волосы и стрижка шегги на длинные волосы.

Особенностью стрижки шегги является то, что она подходит для лица любой формы.

90-е тоже возвращаются – встречайте стрижку Рейчел

Стрижка Рейчел вернулась в моду / Instagram

Культовая женская стрижка 90-х, которую подарила миру Дженифер Энистон (Рейчел Грин, сериал Друзья), в 2020 году шокирует многих. Но такова реальность – в моде 2020 тяжелые слои, пряди и минимальная укладка.

Кстати говоря, создал стрижку Рейчел личный стилист Энистон, который ради эксперимента использовал вместо ножниц бритву, от чего и получился эффект "рваных" прядей.

Маленькие детские челки – яркий тренд 2020

Маленькая челка - писк моды 2020 / Instagram

Милая детская челка, которая выглядит очень даже по-французски, — это настоящий прорыв 2020 года. Детская челка может быть короткой или удлиненной – все зависит от формы лица. Кстати, маленькая челка может быть прямой или с легкой филировкой.

Обратите внимание, детская челка обладает потрясающим эффектом омоложения и добавляет образу обаяния.

Длинная челка тоже в моде 2020

Длинная челка тоже в трендах 2020 / Instagram

Длинная челка на лбу – модная тенденция 2020 года. При этом крайне важно, чтобы парикмахер смог подобрать форму длинной челки, которая будет идеально и гармонично подходить к вашему лицу. Скажем, тем, у кото квадратная форма лица, лучше сделать выбор в пользу тонкой длинной челки.

Длинная челка очень сильно подчеркивает глаза, и все черты лица становятся более выразительными в том месте, где заканчивается челка. Главное, не ошибиться с длиной и подчеркнуть красоту.

В моду 2020 вернулась челка-шторка

В моду 2020 вернулась крутая челка-шторка / Instagram

Если вам нравится длинная челка, но вас раздражают волосы на глазах – можете аплодировать – в моду из 70-х пришла крутая челка-шторы.

Челка-шторка 2020 отличное решение для обладательниц длинного лба. Также неоспоримым преимуществом челки-шторки является то, что она неприхотлива, и по мере отрастания ее можно укладывать за ушки – ваше лицо станет более мягким. Такую челку, кстати, легко перевести в общую длину волос и таким образом вообще избавиться от челки.

Приготовьтесь к многослойности в 2020 году

Многослойность в 2020 году - модная тенденция / Instagram

Филировка и многослойность – главный тренд 2020 года. Вообще многослойность присуща стрижкам на разную длину, но особенно она подходит длинным волосам, которым она добавляет роскошного объема и пышности.

Многослойные волосы красиво и гармонично сочетаются с челкой-шторкой - она добавляет образу мягкости. При этом большое значение имеет укладка. Сделайте легки локоны, и зафиксируйте их лаком – получится потрясающий современный образ.

Стрижки до плеч будут популярными в 2020 году

Стрижки на средние волосы - самые популряные / Instagram

"Золотой серединой" и самым универсальным вариантом в 2020 году станут женские стрижки на средние волосы. Также в моду входит пробор по центру – четкий пробор, который добавит образу изюминку.

Убрать лишние волосы, добавить объема и сделать акцент на пробор — вот к чему следует стремиться. Самая идеальная стрижка на средние волосы 2020 – это средний многослойный боб с пробором по центру.

Бесстыжая стрижка пикси будет властвовать в 2020 году

Стрижка пикси в 2020 году стала более гладкой / Instagram

Пикси в тренде, и этом многих порадует. Вообще короткие стрижки отлично освежают образ, и добавляют женщинам такой нужной уверенности и решительности. Именно поэтому стрижка пикси – магическая.

Женская стрижка на короткие волосы пикси стала заметной во второй половине 2019 года, и в 2020 она установит настоящую гегемонию. Но есть одна важная особенность – на смену лохматой пикси пришел более гладкий вариант.

Укладывать стрижку пикси 2020 можно при помощи геля для укладки волос – волосы нужно слегка смочить, потом нанести гель и расчесать назад расческой с крупными зубцами, сделав при этом боковой пробор. Также довольно популярный вариант укладки - сделать кудряшки на пикси.

Кудряшки повсюду в 2020 году

Кудри - горячий тренд 2020 года / Instagram

Обладательницы кудрявых волос могут вздохнуть с облегчением – в 2020 году им не нужно выпрямлять волосы. Зато всем, у кого волосы ровные, следует поднапрячься, ведь кудри – настоящий горячий тренд года.

То есть абсолютно все женские стрижки 2020 можно создать с кудряшками. Кудряшки добавляют образу свободы, романтичности и легкой игривости – то, чего порой так не хватает. При этом кудряшки должны выглядеть как можно более непринужденно и натурально, ведь 2020 год взял курс на естественность.

Напомним, ранее сообщалось, одним из главных трендов 2020 в женских прическах является то, что лохматость отошла в небытие. Как никогда в гламурных женских прическах 2020 важен силуэт, красивые линии, форма, четкие пряди и цвет волос, способный сделать выигрышной любую женскую прическу.